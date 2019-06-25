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助弱勢孩童走出一片天！董座與警察開辦暑期夏令營

2019-06-25 14:52聯合報 記者余采瀅╱即時報導

合盈光電與清水警分局合作開辦「暑期夏令營」，活動自7月1日起至8月30日止，幾乎...
合盈光電與清水警分局合作開辦「暑期夏令營」，活動自7月1日起至8月30日止，幾乎天天有活動。記者余采瀅／攝影
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台灣車用鏡頭大廠「合盈光電」董事長許玄岳，30年前他在台中市清水區的鐵皮屋創業，事業有成後，積極投入偏鄉及弱勢孩童扶助計畫。許玄岳今年與台中市清水警分局合作開辦「暑期夏令營」，幫助弱勢小孩走出一片天。

合盈光電與清水警分局合作開辦「暑期夏令營」，活動自7月1日起至8月30日止，時間為期9周，一整個暑假，幾乎天天有活動，經費由合盈光電全額贊助，招生對象主要針對偏鄉小學的弱勢孩童。

合盈光電董事長許玄岳說，弱勢家庭的孩子資源少、困難多，為讓這些弱勢孩子也能有機會學習到不同的才藝，因而發想舉辦暑期夏令營活動。許玄岳說，「人窮但志不能窮！ 」

「暑期夏令營」活動將在台中市清水區三田國小、槺榔國小、大楊國小、高美國小、大秀國小、西寧國小、吳厝國小、甲南國小、東山國小等9所偏鄉小學，陸續舉辦英語RT、創意蛋糕、故事創作、科學玩具、老虎伍茲高爾夫球班等一系列夏令營活動。此外，警方也將走入校園，以最生動、最活潑的方式推動「青春專案」犯罪預防宣導。

清水警分局長張啟祥表示，暑假是青少年最容易誤入歧途的時點，而弱勢孩童更容易被同儕牽著走，警方這次有機會與合盈光電共同推動舉辦「暑期夏令營」活動，並結合「青春專案」犯罪預防宣導，是一項寓教於樂的有意義活動。

夏令營偏鄉台中市
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