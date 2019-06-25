親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柬埔寨「中資違建倒塌案」：4中國商人被捕 已知28死

網路直播／福衛7號14:30發射升空 見證台灣科技奇蹟

趕快儲水！台中10萬3000戶停水23小時

2019-06-25 14:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

自來水公司第四區管理處今天說，為緊急搶修鯉魚潭給水廠口徑2600釐米原水管線設備，台中市豐原、潭子、神岡共計有10.3萬戶從今天下午2時起到明天下午1時停水23小時；水壓降低戶6萬戶，合計影響戶數16.3萬戶，請受影響區域的住戶事先儲水。

自來水公司第四區管理處說明，本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。

【停水區域】

(1)神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里

(2)潭子區：大富里

(3)豐原區：東湳里、西湳里

(4)大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里

(5)北屯區：水湳里、仁愛里、大德里、忠平里、陳平里、后庄里、同榮里(部分)、仁和里、松竹里、平陽里、平和里、新平里

(6)西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、

福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里(部分)、

廣福里、港尾里、西墩里、惠來里、西安里、至善里、上石里、

西平里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上安里、上德里、大河里、

何仁里(部分)、何安里(部分) 、大鵬里、大石里、大福里

(7)南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、

新生里

(8)烏日區：學田里、三和里、榮泉里

(9)沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里、鹿峰里、鹿寮里

(10)龍井區：龍泉里

(11)梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、

福德里、大庄里、大村里、草湳里

(12)大甲區：日南地區(高地區)

【水壓降低區域】

(1) 西屯區：何仁里(部分)、何安里(部分) 、何厝里、何德里、何明里、何

福里、何源里

(2) 西 區：忠誠里

(3) 北 區：明德里、賴厝里、賴福里、頂厝里、梅川里、賴明里、明新里、

長青里、立人里、賴旺里、賴興里

(4) 北屯區：平德里

(5) 清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里

(6) 沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里

(7) 梧棲區：興農里、永安里、永寧里

(8) 台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）

(9) 龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里

臨時供水站位置請查詢網站：https://www4.water.gov.tw

自來水公司緊急搶修鯉魚潭給水廠原水管線設備，台中市10萬3千戶從今天下午2時起停...
自來水公司緊急搶修鯉魚潭給水廠原水管線設備，台中市10萬3千戶從今天下午2時起停水23小時，水壓降低戶6萬戶，合計影響戶數16萬3千戶。圖／自來水公司第四區管理處提供
分享

停水梧棲高地
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

流浪犬傷人後 獸醫師出身的彰化市長到校宣導生命教育

2019-06-25 13:20

燈會補助 林佳龍：只會多不會少

2019-06-24 23:09

串連藍7縣市 盧秀燕設「女力平台」

2019-06-24 23:06

文化局：不知是政治活動 遺址公園造勢 議員緊咬中市府

2019-06-24 23:03

台中燈會3亮點 副燈區12月點燈

2019-06-24 23:03

台中石虎棲地調查 年底完成

2019-06-24 22:58

總統視察台中長照大樓 談在地老化

2019-06-24 22:55

彰化「蓋」有趣 親子同遊抽大獎

2019-06-24 22:52

「麥當勞叔叔」賴建川罹癌開刀 盧秀燕探視盼他為弱勢保重

2019-06-24 20:51

首次總質詢結束 盧秀燕頭痛開始

2019-06-24 20:30

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

寶寶「波妞」魅力橫掃 中警三分局預防犯罪超吸睛

2019-06-24 14:34

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

台中辦燈會指中央補助變少 觀光局澄清

2019-06-24 16:09
看更多

熱門文章

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

想買賓士車趁現在 新竹地檢27日拍賣賓士車

2019-06-24 17:35

竹市動物園紀念票 約定有效

2019-06-24 23:13

中央推單身婚育租金補貼 桃市青年租金補貼1年暫退場

2019-06-24 19:34

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

太平溪路堤共構工程順利 日光橋至馬蘭橋9月下旬先通車

2019-06-24 19:20

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

「麥當勞叔叔」賴建川罹癌開刀 盧秀燕探視盼他為弱勢保重

2019-06-24 20:51

影／是佳餚也是電影 甄珍經典作品入菜很有味

2019-06-24 16:43

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45

都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

惡地種出神秘「太陽果」 南化愛文芒果產銷班本周出貨

2019-06-24 17:04

影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52

全台最美縣道…花蓮193 下月28日封路辦嘉年華

2019-06-24 23:51

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

芒果跌價？黃偉哲：別用劣等品壞行情

2019-06-24 23:11

社區公托育家園開幕 林右昌：中正國小附幼收托數倍增

2019-06-24 16:52

池上青農魏瑞廷生產稻米取得哈拉認證 將進軍清真市場

2019-06-24 19:53

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

屏東農業大學推2.0版 菁英班教農民品牌行銷

2019-06-24 15:29

雲林9觀光工廠 暑假免門票

2019-06-24 22:47

海漂相機奇緣 拾獲學生將圓夢赴日倡環保

2019-06-24 17:58

新北編新住民語文教材授課 越南、印尼7國語言都有

2019-06-24 16:53

台中燈會3亮點 副燈區12月點燈

2019-06-24 23:03

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

燈會補助 林佳龍：只會多不會少

2019-06-24 23:09

苗市「割盲腸」 投入逾10億

2019-06-24 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top