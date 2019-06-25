趕快儲水！台中10萬3000戶停水23小時

2019-06-25 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



自來水公司第四區管理處今天說，為緊急搶修鯉魚潭給水廠口徑2600釐米原水管線設備，台中市豐原、潭子、神岡共計有10.3萬戶從今天下午2時起到明天下午1時停水23小時；水壓降低戶6萬戶，合計影響戶數16.3萬戶，請受影響區域的住戶事先儲水。

自來水公司第四區管理處說明，本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。

【停水區域】

(1)神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里

(2)潭子區：大富里

(3)豐原區：東湳里、西湳里

(4)大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里

(5)北屯區：水湳里、仁愛里、大德里、忠平里、陳平里、后庄里、同榮里(部分)、仁和里、松竹里、平陽里、平和里、新平里

(6)西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、

福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里(部分)、

廣福里、港尾里、西墩里、惠來里、西安里、至善里、上石里、

西平里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上安里、上德里、大河里、

何仁里(部分)、何安里(部分) 、大鵬里、大石里、大福里

(7)南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、

新生里

(8)烏日區：學田里、三和里、榮泉里

(9)沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里、鹿峰里、鹿寮里

(10)龍井區：龍泉里

(11)梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、

福德里、大庄里、大村里、草湳里

(12)大甲區：日南地區(高地區)

【水壓降低區域】

(1) 西屯區：何仁里(部分)、何安里(部分) 、何厝里、何德里、何明里、何

福里、何源里

(2) 西 區：忠誠里

(3) 北 區：明德里、賴厝里、賴福里、頂厝里、梅川里、賴明里、明新里、

長青里、立人里、賴旺里、賴興里

(4) 北屯區：平德里

(5) 清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里

(6) 沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里

(7) 梧棲區：興農里、永安里、永寧里

(8) 台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）

(9) 龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里