電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



最近是火龍果的產季，但有彰化民眾發現在員林市浮圳路二段一處電桿上居然長出藤蔓，還結了7顆火龍果，讓人看得嘖嘖稱奇，讚嘆「好高的火龍果」，楊姓地主也是昨晚才發現自家門前的電桿長出水果，相當驚訝，他指出，不會刻意採摘下來吃，要讓果實自然生長。

有網友昨天在臉書「大員林生活圈」貼文電桿長出火龍果的畫面，引來大量留言，指稱根本是標準的「看的到、吃不到」，也讚嘆「生命會自己找到出入」。

位在電桿對面的檳榔攤陳先生說，一般人車往來部會抬頭注意到電桿，但大約5年前就發現該處電桿上頭長出綠色枝條，沒想到今年還開花結果，且底部枝條最近疑似遭人清理雜草時砍斷，沒想到還長出果實，「實在太神奇了」。

竹塘鄉陳姓火龍果龍指出，火龍果是攀爬植物，有支撐柱子就容易往上升長，應是有人將火龍果枝條丟棄在附近，氣根發芽後到最近開花結果。