流浪犬傷人後 獸醫師出身的彰化市長到校宣導生命教育

2019-06-25 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市長林世賢今天到東芳國小宣導生命教育及如何面對流浪犬，學生們興奮地撫摸流浪犬。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 「零安樂死」政策推動以來，流浪犬問題一直沒辦法解決，彰化市近來更傳出多起傷人事件，引來民眾對流浪犬的恐慌與誤解。獸醫師出身的彰化市長林世賢因此深入10所學校，宣導生命教育及如何面對流浪狗， 今天更帶著養了12年癌末的「耙子」與東芳國小學生見面，告訴學生生命沒有不同都要被尊重。

在彰化市發生多起流浪犬傷人事件後，從主管單位彰化縣政府到彰化市公所都飽受責難未處理好流浪犬問題，縣長王惠美在縣議會答詢時，表示目前全縣約有一萬五千隻流浪犬，而目前在員林的流浪犬中途之家已經飽和，縣府會再積極尋覓適當的安置場所。

彰化市長林世賢在流浪犬傷人事件發生後，不但在臉書向市民道歉，更承諾承諾以自己的經驗與專業，到各學校宣導生命教育及如何面對流浪狗，希望能正面面對流浪犬問題。

林世賢在從政前，是位知名的執業獸醫師，不僅擁有動物的專業知識，還長期關注流浪狗與環保等議題，擔任縣議員期間，對於犬貓寵物植入晶片比率偏低、動物棄養問題、取締非法繁殖業者、流浪狗收容安置等源頭問題，就積極要求權管的彰化縣政府要正視、要提早因應，但他很感慨，事隔四餘年，仍未見進一步落實，如今當上市長，就要直接面對，進而協助解決。

林世賢今天上午到彰東芳國小宣導，除由太太高德秐陪同外，還帶著三隻狗到場來跟學生互動，其中一隻是飼養已12年罹癌的「耙子」，另兩隻則是流浪犬，有一隻則是跛足。

林世賢說，「耙子」雖然已經年老又癌末，但仍是家中重要的一員，為了減輕「耙子」的痛苦，儘管很不捨，仍決定要讓牠安樂死，事後會為牠辦場告別式。

林世賢說，希望藉由自己的例子來告訴大家，生命沒有不同，都值得被尊重；養牠，就要愛牠、不要拋棄牠，更期望有打算飼養寵物的民眾，支持「以領養代替購買」。

學生們看到到場的三隻狗都很興奮，紛紛趨前欲撫摸牠們，但林世賢提醒大家，不要急著去摸狗，而是先伸出手讓狗兒嗅聞；在面對 流浪狗時，要記得「二要五不」原則：「要冷靜、要小心；不接近、不挑釁、不獨行、不快跑、不邊走邊吃。」，也要儘快撥打彰化縣流浪犬貓通報捕捉專線04-8590010。