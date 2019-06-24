親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

《不能是朋友》：愛情沙塵暴 誰能進化成更好的自己？

新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

首次總質詢結束 盧秀燕頭痛開始

2019-06-24 20:30台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

首次面對議會總質詢雖順利過關，但盧秀燕要頭痛的事情才剛開始。（photo by ...
首次面對議會總質詢雖順利過關，但盧秀燕要頭痛的事情才剛開始。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
分享
台中市議會第三屆第一次定期會總質詢結束，24日上午正式完成預算三讀，市長盧秀燕在議會舉辦的午餐會中，用「感謝、感謝、再感謝」，形容她首次面臨議會大會總質詢的心情。不過，她的感謝，並非代表在總質詢結束後就沒事了。藍、綠議員在議會所提出的建議與要求，對她而言，才是頭痛的開始。

議員重揭弊

本次總質詢，藍營議員幾乎是以揭「前朝之弊」為主要目標，包括環保局發包近億元的生廚餘桶、平均單價達100元以上，被藍營議員砲轟不止、並到地檢署申告；台中花博的票券發包與結算程序疑有弊端；台中捷運公司的人事招考過程、BRT遭廢止後的賠償過程，都一一受到藍營議員的檢視與揭弊。

綠營議員在本屆人數減少之下，還是有經常性的激情演出，包括舉紅牌將盧秀燕及所有官員請出議場，將九二共識與一國兩制劃上等號、抗議盧秀燕過度傾中，另對盧秀燕將空污、交通政策的難以落實執行都推給中央，以盧團隊是「中央處理器」表達嚴重抗議等。在這種種激清表現之後，對盧秀燕所提出的追加減預算80億餘元，僅小刪了8千萬元；而不是原本所主張的一成，

激情後小刪預算

這也難怪，就追加預算的部分，盧秀燕對朝野議員都要「感謝、感謝、再感謝」但盧秀燕接下來的難題是，在中央交通部長是林佳龍的情況之下，對於藍營議員所提的前朝可能弊端，會強力要求各局處進行追查嗎？

另一個難題則是，盧秀燕雖一再要求台電中火四號機除役、中央能同意嗎？在公投案與總統大選脫鉤之下，盧秀燕空污政策的落實原可挾人民公投之力進逼中央就範，但這項最有效的工具也等於是被卸除了。盧秀燕的空污防治政策，恐必須再拿出更有效的招式（方案）才行。

【更多精采內容，詳見

盧秀燕空污
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

台中辦燈會指中央補助變少 觀光局澄清

2019-06-24 16:09

寶寶「波妞」魅力橫掃 中警三分局預防犯罪超吸睛

2019-06-24 14:34

大型廢棄家具收費 彰縣擬統一

2019-06-23 23:49

5雙手復活廢家具 行家來尋寶

2019-06-23 23:49

不讓電線殺風景 南投集集電桿地下化

2019-06-23 23:45

台中機場無民航專用道 網友批「百姓要什麼 政府不知」

2019-06-23 23:45

大老闆組樂團 義演做公益

2019-06-23 23:44

無民航專用道 台中國際機場難升級

2019-06-23 23:38

被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡

2019-06-23 21:10

彰化廢木家具重生 物美價廉行家搶著要

2019-06-23 18:24

下雨也淨灘 台中大安一上午清出5噸垃圾

2019-06-23 15:52

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡

2019-06-23 21:10

大巨蛋專案報告挨轟 柯P嗆：你們就是要把我綁在議會

2019-06-24 11:24

新竹市好市多晚間突停電 網友憂未來各區輪流停

2019-06-23 21:06

基隆民宅燒逾10小時 市區賣場空氣清淨機竟亮紅燈

2019-06-24 12:07

高市府施鐵腕 大寮農地違規廢五金場今天強制拆除

2019-06-24 11:47

高嘉瑜基隆母校要拆了 新校園將增120汽車停車位

2019-06-24 12:06

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

5大原因 基隆鎖管季快抓不到鎖管

2019-06-24 00:11

他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年

2019-06-24 09:09

整理包／暑假去哪玩？ 新北特色公園玩水玩沙玩翻天

2019-06-24 07:53

拍阿里山神木不再擠來擠去 多功舞台友善樹木和遊客

2019-06-24 09:22

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

好熱！ 台南這處綠屋頂 環局檢測卻可降溫8度

2019-06-24 07:52

村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客

2019-06-24 09:08

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

影／基隆鎖管季15年小卷產量對半砍 學者：請支持休漁

2019-06-23 22:40

大環境嚴峻台南實體書店凋零 昔日風光回不去

2019-06-23 21:48

高雄路燈新風貌 明年底全部換為LED燈

2019-06-23 21:47

仁武警分局「愛與鐵血」男主角 金榜題名

2019-06-24 11:17

桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42

抗議屏東高工強占民地 居民將與蔣月惠北上總統府陳情

2019-06-24 14:24

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

重現失傳千年天目茶碗 藝術家張桂維佛館開展

2019-06-23 21:11

台中機場無民航專用道 網友批「百姓要什麼 政府不知」

2019-06-23 23:45

不畏逆境 台南實體書店如何求生

2019-06-23 22:20

想買賓士車趁現在 新竹地檢27日拍賣賓士車

2019-06-24 17:35

身障手冊改版 屏縣還有344人未換證

2019-06-24 13:11

台南安平港內外變成陰陽海 環保局檢測應該是高溫造成

2019-06-23 15:24

社子島文資今天4分鐘審1處？ 自救會抗議

2019-06-24 00:04

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14

清淤引活水 新北270年古圳重生

2019-06-24 00:23

高雄農村社區新體驗 美濃客家庄里的滇緬風情

2019-06-23 21:08

都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07

無民航專用道 台中國際機場難升級

2019-06-23 23:38

高雄市觀光局要在愛河畔重現畔仲夏戀曲

2019-06-23 23:04

中原大學科技及設計助市定古蹟 德馨堂風華再現

2019-06-24 12:49

降低花東車禍傷亡 柯文哲：拓寬台9線

2019-06-23 23:56

小卷產卵期禁漁 拚今年上路

2019-06-24 00:11

亞航穆斯林拍攝團 放送港都魅力風采

2019-06-23 21:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top