首次總質詢結束 盧秀燕頭痛開始

2019-06-24 20:30 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



首次面對議會總質詢雖順利過關，但盧秀燕要頭痛的事情才剛開始。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 台中市議會第三屆第一次定期會總質詢結束，24日上午正式完成預算三讀，市長盧秀燕在議會舉辦的午餐會中，用「感謝、感謝、再感謝」，形容她首次面臨議會大會總質詢的心情。不過，她的感謝，並非代表在總質詢結束後就沒事了。藍、綠議員在議會所提出的建議與要求，對她而言，才是頭痛的開始。

議員重揭弊

本次總質詢，藍營議員幾乎是以揭「前朝之弊」為主要目標，包括環保局發包近億元的生廚餘桶、平均單價達100元以上，被藍營議員砲轟不止、並到地檢署申告；台中花博的票券發包與結算程序疑有弊端；台中捷運公司的人事招考過程、BRT遭廢止後的賠償過程，都一一受到藍營議員的檢視與揭弊。

綠營議員在本屆人數減少之下，還是有經常性的激情演出，包括舉紅牌將盧秀燕及所有官員請出議場，將九二共識與一國兩制劃上等號、抗議盧秀燕過度傾中，另對盧秀燕將空污、交通政策的難以落實執行都推給中央，以盧團隊是「中央處理器」表達嚴重抗議等。在這種種激清表現之後，對盧秀燕所提出的追加減預算80億餘元，僅小刪了8千萬元；而不是原本所主張的一成，

激情後小刪預算

這也難怪，就追加預算的部分，盧秀燕對朝野議員都要「感謝、感謝、再感謝」但盧秀燕接下來的難題是，在中央交通部長是林佳龍的情況之下，對於藍營議員所提的前朝可能弊端，會強力要求各局處進行追查嗎？

另一個難題則是，盧秀燕雖一再要求台電中火四號機除役、中央能同意嗎？在公投案與總統大選脫鉤之下，盧秀燕空污政策的落實原可挾人民公投之力進逼中央就範，但這項最有效的工具也等於是被卸除了。盧秀燕的空污防治政策，恐必須再拿出更有效的招式（方案）才行。

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