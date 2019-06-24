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彰化推學習單親子遊還抽大獎 觀光兼具鄉土教育

2019-06-24 18:15聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，彰化縣長王惠美表示，暑假期間為鼓勵親子遊，家長只要帶著孩子到縣內結15間觀光工廠、13處休閒農場以及45處特色景點旅遊，在學習單上每蓋10個章就送小禮物並可參加抽獎，希望不只外地遊客來彰化觀光，彰化人也可多認識自己家鄉。

王惠美今天與彰化縣旅遊產業協會理事長、鹿港鎮緞帶王觀光工廠董事長吳世長等人在彰化市平和國小為「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動宣傳，王惠美表示，希望小朋友們暑假不要只是在家裡玩電腦、玩電動，家長可利用暑假親子共遊。

許多家長暑假都會帶孩子遠遊，王惠美說，其實許多人連自己的家鄉有很多景點都還沒去過，所以縣府教育處設計學習單，鼓勵家長帶著孩子就近在彰化旅遊，不僅可以拓展學生學習領域，帶動縣內觀光休閒產業發展，也能配合108年課綱把地方特色及多元文化推廣出去。

而「美好彰化逍遙遊」也有14個營隊，學校也舉辦很多技職營隊如運動i台灣、職業試探營、品格營、理財營、科學營、食農教育營、童軍探索營、太陽能光電營等超過500個營隊，鼓勵同學們利用暑假期間充實自己。

蓋章集點還可參加抽獎，獎品包括平板電腦、腳踏車及圖書禮券等，參與此次活動的包括有緞帶王觀光工廠、台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、白蘭氏健康博物館、社頭福井食堂、巫家捏麵館、卷木森活館、台灣玻璃館、冰粽發明館、台灣手套博物館、、愛玩色創意館、清水岩生態文創協會、華新創意生活館等。

彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活...
彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，彰化縣長王惠美在宣傳會上還和小朋友一起體驗一下觀光工廠活動。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活...
彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，暑假期間為鼓勵親子遊，家長只要帶著孩子到縣內觀光工廠、休閒農場以及45處特色景點旅遊，在學習單上每蓋10個章就送小禮物並可參加抽獎。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活...
彰化縣政府為推廣觀光休閒產業發展，兼具鄉土教學，特別推出「嬉遊彰化『蓋』有趣」活動，暑假期間為鼓勵親子遊，家長只要帶著孩子到縣內觀光工廠、休閒農場以及45處特色景點旅遊，在學習單上每蓋10個章就送小禮物並可參加抽獎。記者林宛諭／攝影
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王惠美觀光工廠
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