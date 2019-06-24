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沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14聯合報 記者黃寅╱即時報導

蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，除了了解各項設施以及與受照顧人聊天，她還親自試了一下測驗手眼協調的打地鼠機。當她打完時現場響起掌聲，但她笑說：「我覺得她（測試員）有把標準放低」又引起一陣笑聲。

蔡英文參觀了長照大樓的護理之家、急性後照護病房與復健設施，了解在醫療服務中發展的長照服務。

她說，視察中看見醫療與照護得以整合，希望這個模式未來能深耕到台灣每個角落，以真正的實現在地老化，政府也以「總體長照需求人數20%」為目標，來推動住宿式長照機構布建的方向。

蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，並聽取相關剪報。記者黃寅／...
蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，並聽取相關剪報。記者黃寅／攝影
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蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，並聽取相關剪報。記者黃寅／...
蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，並聽取相關剪報。記者黃寅／攝影
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台中醫院新建的長期照護大樓。記者黃寅／攝影
台中醫院新建的長期照護大樓。記者黃寅／攝影
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長照蔡英文復健
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