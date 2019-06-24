影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



蔡英文總統下午到衛福部台中醫院視察新建的長期照護大樓，除了了解各項設施以及與受照顧人聊天，她還親自試了一下測驗手眼協調的打地鼠機。當她打完時現場響起掌聲，但她笑說：「我覺得她（測試員）有把標準放低」又引起一陣笑聲。

蔡英文參觀了長照大樓的護理之家、急性後照護病房與復健設施，了解在醫療服務中發展的長照服務。