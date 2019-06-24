影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員怒轟民進黨議員請市府團隊離席，監督失格。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 台中市議會今天進行第三屆第一次定期會三讀會，14日民進黨9位議員在總質詢時以「市政失格、紅牌GET OUT」要求市府團隊離席，國民黨台議員李麗華建議如果動不動就請出官員，以後就不必再進議場備詢。

民進黨議員怒嗆「滿意度低的團隊不能請出去嗎」「議會是議事局嗎？」

民進黨新潮流系多位議員日前在總質詢請出市府團隊，她怒轟綠營議員嚴重失格！李麗華批前朝林佳龍團隊，面對傲慢強辯的前局長時，國民黨議員都能理性質詢，局處首長再怎麼傲慢也沒把他們趕出去。

李麗華說，民選的議員應在議事殿堂針對市政以理性探討，這樣才不負選民的托負，而盧市長才上任半年時間，動不動把官員趕出場，議員們要如何為民發聲？

她指出，當天是民進黨議員謝明源擔任主席，造成市府團隊被請離席，未來總質詢時主席應由議長或副議長擔任，甚至不應讓民進黨議員擔任主席，為避免綠營以「為反對而反對」的質詢態度羞辱市府官員情事再度發生。

她説一旦官員再被議員趕出場時，那麼該官員就不必再進入議事場接受議員的質詢。