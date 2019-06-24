奧萬大慶25歲生日 入園只需一枚銅板

2019-06-24 13:15 中央社 南投縣24日電



林務局南投林區管理處營運的奧萬大國家森林遊樂區7月1日將滿25歲，配合學生暑假開始，29日、30日及7月1日門票只要新台幣10元一枚銅板價。

民國83年7月1日開園的奧萬大國家森林遊樂區將滿25歲，負責營運的林務局南投林區管理處29日、30日及7月1日推出門票10元銅板優惠價，南投林管處長李炎壽今天說，學生暑假即將開始，鼓勵民眾多到戶外活動，並且一起來為奧萬大慶生，享受台灣森林之美。

李炎壽表示，位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，四季風情不同，春天可賞櫻、秋天看楓葉，還有山鳥、蝴蝶、昆蟲等豐富動物生態，走在步道更可充分享受優質活氧、高濃度芬多精、瀑布負離子，且近日山區降雨多，奧萬大瀑布水勢壯闊少見。

另外，奧萬大園區7月18日、19日舉行蛾類研習營隊，邀請農委會特有生物研究保育中心蛾類研究專家林旭宏、施禮正分享蝶蛾生態與公民科學家的重要性，適合滿16歲且對昆蟲有興趣的民眾參與。

南投林管處表示，台灣的鱗翅目昆蟲數量與種類相當豐富，目前約4000多種，專家估2000多種尚未被發現與鑑定，如此多樣蝶蛾生態，需要更多人關心；奧萬大涵蓋低中海拔次生林，包含兩個不同範圍昆蟲相，盼透過活動提升民眾對昆蟲與生態的興趣。