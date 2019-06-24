潭子戶政辦新住民美容保健班成果走秀 新住民收穫滿滿

2019-06-24 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



為落實照顧輔導新住民，台中市潭子區戶政事務所6月9日、6月16日及6月23日共3天辦理美容保健研習班，聘請美容業界專業講師林玉鏡指導，課程內容結合健康概念，重視由內而外的美容保健知識與技能，讓新住民學習化妝增加自信，多數新住民說學習後收穫滿滿，打算以後朝美容美甲業努力。

昨天的學習成果發表會在潭子戶政所舉辦，驗收學員前2堂課學習成果，新住民自己化妝和造型後，現場走秀，有人大方秀出學習成果，多數人害羞，走秀時靦腆，眾人掌聲鼓勵，從越南嫁來台灣、目前從事美髮設計師工作的潘小姐說，她很感謝台中市府開設這項研習班，讓她可以學習新的美容技能，培養對美的鑑賞力，激發靈感，對她的美髮工作很有幫助，她希望明年可以繼續開班。

學員陳小姐從85年從越南嫁來台灣已23年多，她說第一次參加彩妝造型課程，收穫多，自已也有興趣，將來可能會以美甲方面作為事業；同樣的來自越南阮氏小姐嫁來台灣10年，學習時還帶者兩個小孩參加研習，姊弟也在旁跟者學習，她說很嚮往彩妝造型工作，以後會以此作為事業。