赴日長照機構實習 弘光科大學生心得：親切有家的感覺

2019-06-24 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系(所)大4學生這學期到日本高知縣「あんきな家 清水ヶ丘」長照機構實習，研究所研究生前往這間機構短期研習。學生實習結束期末回校分享心得說，日本比台灣早邁入高齡社會，長照機構運作模式跟台灣有很大不同，很有「家」的感覺，他們考慮加強日文能力畢業後任職日本在台成立的機構或赴日工作。

老福系(所)主任林佳靜表示，去年11月師生到日本高知縣參訪及洽談實習方向，學生在今年2月去實習3個月，學期結束時在台舉辦成果說明，藉由學生實習的經驗分享，讓系上師生了解台灣、日本兩地長照機構的不同，讓下個梯次準備前往實習學生在出發前預先準備，達到最好的實務學習效果。

帶學生前往日本高知縣實習的助理教授余靜佳說，高知縣位在日本四國島南部，交通車程很遠，從高松機場前往實習單位要坐車4個小時，當時前往簽約時，還吸引當地的記者來採訪，詢問弘光學生「為什麼大老遠要來實習？」、「台灣跟日本的長照機構有什麼不同？」隔天當地報紙大篇幅報導。

余靜佳表示，首批學生前往高知縣實習挑戰多，學生出發前有寫計畫充分準備，抵達後討論實習方向，實習單位也對學生很照顧，提供全額食宿補貼，載生病學生去看病，慢慢地漸入佳境，學生表現獲得好評，實習結束機構還辦歡送會，期待弘光學生再度前往，「高知縣長照專業人力不足，很期望雇用台灣長照人才。」

赴日實習的學生黃虹紋說，由於起初日文不太流利，剛到日本連溝通都有困難，加上出發前一天發生小車禍，腳受傷走路不便，去一個禮拜又得流感，「我真的很擔心變成負擔，因此很努力的想要康復！」並趁著休息時後加強日文，在實習單位人員的關懷協助下，兩個禮拜完全康復，才能繼續實習。

黃虹紋指出，為了為長者盡一分力，她和其他2位同學每天都進行不同的益智遊戲，陪長輩做體操、協助用餐、復健、運動、沐浴，「桃太郎圖畫」訓練長照中心長輩手部復健。由於桃太郎是日本長輩熟悉的人物，透過撕紙作畫方式讓他們手部操作，關節不退化，獲得熱烈迴響，「這是很棒的實習經驗，如果能提升日文水準，我考慮會留在日本工作。」

另一位學生許洛于說，剛到日本實習時流感很盛行，每天用酒精消毒長輩的每一個房間，沒想到，自己卻得到流感，還好病情輕微兩天便康復。服務的長輩雖患有失智症，接受服務時長輩親切地抱著她一直說謝謝，讓她很有成就感，甚至有長輩叫得出她的名字，有種莫名的感動。