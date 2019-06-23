被搬家公司當作免費清運員 清潔隊幫收廢家具喊卡

2019-06-23 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣各鄉鎮市清潔隊協助民眾清運大型廢棄家具，但並非都會向民眾收費，有居民為規避收費，將廢家具送到隔壁不收費鄉鎮，也有公所發現搬家公司與家具行將淘汰的廢家具聯絡清潔隊載走，將清潔隊當免費的清運人員，免去自行處理成本，公所為避免資源被濫用，不得不訂出收費價格。

但目前收費的鄉鎮市公所標準不一，有的一輛車載運從2500到5000元都有，另有床墊、沙發、桌子等單項家具也有從300元到1500元不等價格。

彰化縣政府環保局指出，日前與各鄉鎮市公所開會，因有清潔隊反應鄉鎮市首長認為應「為民服務」，幫收大型廢家具不會收費，但環保署仍希望仍朝使用者付費方向推動，將依廢清法規定，由縣府訂出項目與收費標準，供公所參考。

田中鎮早在10多年前代表會就通過大型廢家具收費，因擔心民意反彈遲遲未展開收費，但清潔隊統計近半年通報回收的對象常是固定的幾人，有的甚至是搬家公司、家具行，將田中住處當成存放點，曾有清潔隊員到場載廢家具，對方指稱：「東西在員林還沒運過來」，理直氣壯的言論讓人傻眼。

田中清潔隊指出，收回的廢家具先挑出可回收部分，但大都再利用低，須經破碎送往焚化爐燒掉，處理費用都由公所埋單，公所為達到垃圾減量，公告從今年五月一日開始，清潔隊出車幫收廢棄大型家具一車須收費用2500元，清潔隊表示，收費是作為送往焚化爐的處理費，先前統計這半年來出車處理廢家具的量累計約600多件，曾經一天就出動21趟車，五月開始收費當月只有14件通報，家具業者得知收費價格，仍坦率地表示「比自行處理划算」。