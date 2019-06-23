彰化廢木家具重生 物美價廉行家搶著要

2019-06-23 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



為了讓家具能再利用，彰化環保局10多年前在秀水鄉設置家戶廢棄大型家具回收再利用廠，每季舉辦展售會，不少廢家具經整修煥然一新，因物美價廉，常有行家來尋寶，今年開始還開放平日讓民眾參觀選購。

大型廢家具若能重生再利用，可減少進入焚化爐的焚燒量，秀水鄉的廢棄大型家具回收再利用廠以木家具整修為主，目前有五名員工，61歲資深技工黃文凱從14歲開始做木工，原本擅長神明桌製作，也曾自己做裝潢當老闆，卻因經濟不景氣，最後選擇受雇於公部門維修舊家具，但他基礎功了得，讓舊木家具有新生命，許多買家看上他的手藝，買他的作品收藏。

黃文凱說，許多舊家具被用到毀損不堪才到他手裡，得絞盡腦汁讓舊料透過處理後成為新品，須無止盡的動腦。他將常見的學生舊桌子的桌腳拆下改作為卡榫的實木椅，壞掉的梳妝台經拆解，去除鏡子後變成五斗櫃，也因改變抽屜軌道，創造出「一指神功」能輕易關起的木抽屜，為維持老家具風味，他不捨棄原配件，也避免使用鐵釘。

出自秀水回收再利用廠的家具受歡迎，尤其實木櫃子、書桌等都很熱門，每次展售會都有買家看上同樣的產品，為公平起見，環保局針對熱門商品嘗試以競標方式銷售，但因價格實惠，人力和產量有限下，產製的產品有限，廠區收入目前還未能完全支撐營運的費用。