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憨兒挑戰夾娃娃機 手眼腦動起來夾夾樂

2019-06-23 07:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

近年國內掀起夾娃娃機熱潮，收容智能障礙與多重障礙孩子的彰化縣二林喜保育院也趕上流行。知名大廠、飛絡力電子公司贈送2台夾娃娃機給保育院，總經理楊奕強說，公司針對二林喜樂保育院孩子的特殊需求，調整夾娃娃機的功能，希望能帶給孩子快樂，並加強訓練手眼腦並用的能力，也成為學習過程的一種鼓勵。

飛絡力電子公司董事長劉其明、總經理楊奕強親送2台娃娃機到二林鎮喜樂保育院，並再三測試，確保能讓多重身心障礙的院生「抓」得很快樂。楊奕強說，去年他到保育院參觀，與小朋友們互動，答應提供自家生產的夾娃娃機，增加孩子們的生活樂趣，同時可訓練專注力及精細動作，也讓他們體會一般人的日常休閒生活。

喜樂保育院收容智能障礙及多重障礙者共240名，林玉嫦說，未來，保育院已設計夾夾樂獎勵方案，依據院生不同特質，只要能夠達到目標包括平日行為表現佳，協助照顧同儕、主動幫忙、不亂發脾氣、維持規律運動，即可以獲得1點，集滿3點就能換得代幣玩夾夾樂。

飛絡力電子公司位在和美鎮，1986年創立，專門開發遠距無線電控制系統及自動化製程設計，1992年研製第一部2爪的抓物機，並陸續研發生產親子育樂類遊戲機，後來開發3爪抓物機，在2008年通過ISO9001認證，精品娃娃機及夢幻射手榮獲「台灣精品獎」。

近年國內掀起夾娃娃機熱潮，根據統計，2017年飛絡力機台市佔率超過65%，並與國內最大夾娃娃機經營商珂珂瑪合作推廣物聯網模式。楊奕強說，夾娃娃機看似很簡單，要抓到物品需要眼力和腦並用判斷出最佳的位置，還要配合手的運用，對喜樂保育院院生是很好的自我訓練輔具。

林玉嫦說，感謝飛絡力公司贈送目前市面上最夯的夾娃娃機，讓喜樂憨兒增添學習與生活樂趣。未來，孩子們為了取得點數，日常生活中表現會更好，也希望透過機台操作，學會等待及分享的概念，讓成長腳步更加顯而易見。

飛絡馬電子公司總經理楊奕強（左）鼓勵喜樂保育院孩子從夾娃娃機中學習手眼腦並用。記...
飛絡馬電子公司總經理楊奕強（左）鼓勵喜樂保育院孩子從夾娃娃機中學習手眼腦並用。記者何烱榮／攝影
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二林喜樂保育院院生開心玩夾娃娃機的情形。記者何烱榮／攝影
二林喜樂保育院院生開心玩夾娃娃機的情形。記者何烱榮／攝影
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二林喜樂保育院院生玩夾娃娃機，開心抓到想要的餅乾。記者何烱榮／攝影
二林喜樂保育院院生玩夾娃娃機，開心抓到想要的餅乾。記者何烱榮／攝影
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二林喜樂保育院院生開心玩夾娃娃機的情形。記者何烱榮／攝影
二林喜樂保育院院生開心玩夾娃娃機的情形。記者何烱榮／攝影
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飛絡力公司董事長劉其明（右）、總經理楊奕強（左）陪伴喜樂保育院孩子玩夾娃娃機。記...
飛絡力公司董事長劉其明（右）、總經理楊奕強（左）陪伴喜樂保育院孩子玩夾娃娃機。記者何烱榮／攝影
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喜樂保育院院長林玉嫦（中）回贈感謝狀，給飛絡力電子公司董事長蔡其明（右）和總經理...
喜樂保育院院長林玉嫦（中）回贈感謝狀，給飛絡力電子公司董事長蔡其明（右）和總經理楊奕強。記者何烱榮／攝影
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