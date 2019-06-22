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劉軒妻等3小時耐心改航班 長榮地勤人員爆哭

他假日擺攤青創追夢 她市集畫畫遊全台

2019-06-22 22:51聯合報 記者林宛諭╱即時報導

年輕人用實際行動追夢，特色市集吸引小資創業及年輕人投入，彰化縣烘豆師黃金龍平常在咖啡烘豆場上班，假日市集擺攤賣咖啡，連咖啡杯都是自己設計，18歲高中女生馬渝婷從桃園來彰化鹿港擺攤，讀設計科的她全省走透透，在市集畫畫貼補旅遊費，一邊畫畫一邊走訪各地風情。

彰化縣政府今天在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦的「時光樂彰．特色市集」吸引不少年輕人擺攤，線西鄉民黃金龍假日不休息仍在市集賣咖啡，一杯現濾咖啡連同玻璃瓶外帶才100元，他笑說，推廣好咖啡兼推環保，而且他也研究發現，用玻璃容器裝咖啡最能留住咖啡原味。

黃金龍平常在咖啡烘焙場工作，假日則在線西鄉8518生活工廠或假日市集擺攤賣咖啡，他說，興趣就是研究如何烘焙與做出好喝的咖啡，所以假日不休息在市集賣咖啡也不覺得太累，甚至也在社大當老師教如何烘焙咖啡，「年輕人身兼數職可以快快存下人生第一桶金啊，否則若在家滑手機不是更無聊」。

馬渝婷是第一次遠從桃園到鹿港擺攤，當街頭小畫家，3分鐘就可畫出一張人像，彰化縣長王惠美也坐下來讓她畫了一張，還問畫一張多少錢?馬渝婷笑說，讓大家隨意給錢「藝術無價」，並開心的說「好幸運哦，可以畫到縣長」。

「讀設計科嘛，應該要好好看看台灣，想畫各鄉鎮市的人」馬渝婷說，她休學一年，完成了全省跑透透的夢想，到各地參加市集，靠畫畫賺一點旅費，因為自己親自走過各地，會對台灣有不同的感觸，未來都會成為她創作靈感，她第一次來鹿港，想看的東西很多，不過這二天要先顧好自己的攤子。

馬渝婷說，參加市集有個感想，很多顧攤位的人都會忙著滑手機，但她覺得大家不應該滑手機，應該要熱情的招呼客人，才會讓市集更有親切感。

彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，烘豆師黃金龍平常...
彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，烘豆師黃金龍平常在咖啡烘豆場上班，假日市集擺攤賣咖啡。記者林宛諭／攝影
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彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，彰化縣長王惠美也...
彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，彰化縣長王惠美也讓市集中的「小畫家」馬渝婷作畫。記者林宛諭／攝影
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彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，彰化縣長王惠美也...
彰化縣府行銷觀光在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，彰化縣長王惠美也讓市集中的「小畫家」馬渝婷作畫，並合影留念。記者林宛諭／攝影
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