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彰化縣忙著對抗兩隻蟲 又傳土雞場有禽流感疫情

2019-06-22 16:45聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣政府忙著兩頭迎戰荔枝椿象秋行軍蟲，竟傳來又有土雞場爆發禽流感疫情，動物防疫所今天進場撲殺2萬多隻土雞，並完成消毒。所長董孟治說，這家養雞場周邊半徑1公里內養禽場，將進行3個月採樣監測與環境清毒工作，以防止疫情擴散。

禽流感好發季節是每年冬天到次年5月，最近天氣持續高溫，竟然再傳禽流感疫情。董孟治說，6月18日接獲芳苑鄉1家土雞場通報，場內土雞有異常死亡情形，防疫所派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗。

董孟治說，21日下午接到家衛所的檢驗報告，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天防疫人員進場完成撲殺2萬7960隻土雞及消毒工作。

這是彰化縣今年第7例，也是全台第26例禽流感疫惰。董孟治說，近來天氣悶熱，又受梅雨季鋒面影響，氣候急遽變化會使家禽降低抵抗力而增加致病風險，養禽業者應適時調整禽舍之保溫、通風、防洪與排水等設施的運作。

董孟治說，防疫工作不能稍有鬆懈，希望業者持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形。

彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞，清運出場時全車噴藥消毒。...
彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞，清運出場時全車噴藥消毒。照片／彰化縣動物防疫所提供
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彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動...
彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動物防疫所提供
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彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動...
彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動物防疫所提供
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彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動...
彰化縣爆發第7例禽流感疫情，防疫人員進撲殺2萬多隻土雞後清運銷毀。照片／彰化縣動物防疫所提供
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禽流感疫情秋行軍蟲荔枝椿象
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