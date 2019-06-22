鹿港央廣宿舍草皮市集登場 百萬轎車未抽出 大家有機會
彰化縣府行銷觀光，今明兩天在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，結合市集和觀光工廠行銷，還有獨立創作樂團表演，趣味闖關等活動，為推廣彰化二日遊，配合春遊彰化也加碼送轎車，今天由彰化縣長王惠美先抽出摩托車等獎項，並將在王功漁火節當天再抽出最大獎轎車。
彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人今天在鹿港央廣宿舍大草皮的「時光樂彰．特色市集」活動中行銷「春遊彰化百萬加碼」並抽出摩托車等獎項得主，王惠美表示，春遊彰化方案即將在6月30日結束，周日至周四自由行住房一晚補助500元，彰化縣再加碼抽百萬轎車，而鹿港小鎮光影藝術節也將在6月30日結束，民眾可把握春遊住宿補助、和欣賞鹿港美麗燈景最後機會。
王惠美說，鹿港央廣宿舍群未來希望像桂花巷藝術村一樣規畫活化，此次搭配春遊方案也結合觀光協會及彰化的觀光工廠、博物館，提供許多贈品，參與的業者包括台灣手套博物館、緞帶王博物館、白蘭氏健康博物館、臺灣玻璃館、卷木森活館、水銡利廚衛生活村等都很有看頭，歡迎大家前往體驗。
彰化縣府城觀處長馬英傑表示，「時光樂彰．特色市集」主軸是「手作、創意、童趣、環保」，每天都有近60攤特色達人擺攤，包括有傘繩編織、木器藝術、台灣童玩、乾燥花藝、人像彩繪、果實創作與手沖咖啡及自家烘焙等特色攤位，表演樂團則有2019KKBOX未來風雲之星「忒修斯」、大型音樂會熱門樂團「宋德鶴」、以中國傳統樂器重新詮釋音樂的「極器樂團」及靠浴室拖鞋與水管就敲出各式歌曲的「水管阿民」等，並有旅遊達人名人講座，還有寵物認養專車，期盼大家能把可愛的狗狗帶回家。
留言