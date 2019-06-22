鹿港央廣宿舍草皮市集登場 百萬轎車未抽出 大家有機會

2019-06-22 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣府行銷觀光，今明兩天在鹿港央廣宿舍大草皮舉辦「時光樂彰．特色市集」，結合市集和觀光工廠行銷，還有獨立創作樂團表演，趣味闖關等活動，為推廣彰化二日遊，配合春遊彰化也加碼送轎車，今天由彰化縣長王惠美先抽出摩托車等獎項，並將在王功漁火節當天再抽出最大獎轎車。

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人今天在鹿港央廣宿舍大草皮的「時光樂彰．特色市集」活動中行銷「春遊彰化百萬加碼」並抽出摩托車等獎項得主，王惠美表示，春遊彰化方案即將在6月30日結束，周日至周四自由行住房一晚補助500元，彰化縣再加碼抽百萬轎車，而鹿港小鎮光影藝術節也將在6月30日結束，民眾可把握春遊住宿補助、和欣賞鹿港美麗燈景最後機會。

王惠美說，鹿港央廣宿舍群未來希望像桂花巷藝術村一樣規畫活化，此次搭配春遊方案也結合觀光協會及彰化的觀光工廠、博物館，提供許多贈品，參與的業者包括台灣手套博物館、緞帶王博物館、白蘭氏健康博物館、臺灣玻璃館、卷木森活館、水銡利廚衛生活村等都很有看頭，歡迎大家前往體驗。