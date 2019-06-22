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公投法修法：公投不綁大選，就是民主送終嗎？

南投導護志工愛心關懷 讓遲到的孩子不遲到了

2019-06-22 13:42聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣不少民眾務農，學童放學時家長無法接送，還好有導護志工和愛心商店扮演孩子安全的守護者，不只幫忙指揮交通，甚至讓孩子在便利商店等待父母來接送，提供山區天候路況等資訊，讓學童上下學更安全。

南投縣政府今天表揚績優交通導護志工和導護商店，南投縣交通導護志工人數多達900多人、導護愛心商店超過270家，南投縣副縣長陳正昇、教育處長陸正威、縣議員賴燕雪、曾振炎都對志工及商家表達敬意與感謝。

陳正昇說，學生是社會的寶貝，在學校人力有限的情況下，仰賴社會的愛心共同維護學生安全，也感謝導護商店提供學生最便捷安全協助。曾振炎議員曾擔任16年的導護志工，他說，看到小朋友開心上學，讓他更能體會付出就是獲得快樂。

中原國小導護志工林桃已擔任10多年，將每個學生都當作自己小孩看待。德興國小志工吳淑霞每天溫馨的笑容及貼心的提醒，讓一位常遲到的孩子明顯改善。光榮國小志工白佳宜因執勤擋住車輛，竟遭駕駛罵三字經，但為維護學童安全仍毅然堅守立場。竹山國小志工劉彩月擔任志工13年，每日早、中、晚三個時段都在校門口指揮交通，堅持當初發願為學童守謢安全不間斷。

名間鄉中山國小德安便利商店謝正一，提供學童等待家長接送服務，給農忙或晚來接送的家長最溫馨的協助。大鞍國小導護商店協德商行劉林鑾英，除提供學生畢業協助，更發揮守望相助的精神，提供山區天候路況資訊，遇到特殊狀況會主動告知校方。

名間國中志工陳金丼發現學生沒注意車況莽莽撞撞通過路口，常常衝出擋下車輛並告知告誡學生注意交通安全。埔里國小導護商店永旺車業行劉志永每年加入導護商店行列，夫妻兩人服務學童人數及次數不可勝數，展現服務熱忱。

南投縣政府今天表揚導護志工、導護商店，感謝他們的付出守護學童上下學安全。圖／南投...
南投縣政府今天表揚導護志工、導護商店，感謝他們的付出守護學童上下學安全。圖／南投縣政府提供
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南投縣副縣長陳正昇（左）今天表揚導護志工、導護商店，感謝他們的付出守護學童上下學...
南投縣副縣長陳正昇（左）今天表揚導護志工、導護商店，感謝他們的付出守護學童上下學安全。圖／南投縣政府提供
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