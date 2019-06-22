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台中豔陽酷暑 韓粉接續中暑送醫

2019-06-22 12:42聯合報 記者林佩均陳秋雲╱即時報導

台中艷陽太熱情，高雄市長韓國瑜造勢一早湧入大量人潮，一名31歲林姓韓粉十點半在艷陽下排隊買香腸，接近中午十二點時林男身體出現不適中暑送醫。

中午12點半，在會場的73歲洪姓婦人也中暑昏倒，救護車馳抵，經救護人員評估立即送往林新醫院。

林姓韓粉排隊買香腸中暑出現不適，原地休息。圖／讀者提供
林姓韓粉排隊買香腸中暑出現不適，原地休息。圖／讀者提供
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林姓韓粉排隊買香腸中暑出現不適，原地休息。圖／讀者提供
林姓韓粉排隊買香腸中暑出現不適，原地休息。圖／讀者提供
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73歲洪姓婦人中暑昏倒，救護車馳抵，經救護人員評估立即送往林新醫院，據了解洪女單...
73歲洪姓婦人中暑昏倒，救護車馳抵，經救護人員評估立即送往林新醫院，據了解洪女單身無家人，隻身前來。記者陳秋雲／攝影
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73歲洪姓婦人中暑昏倒，救護車馳抵，經救護人員評估立即送往林新醫院，據了解洪女單...
73歲洪姓婦人中暑昏倒，救護車馳抵，經救護人員評估立即送往林新醫院，據了解洪女單身無家人，隻身前來。記者陳秋雲／攝影
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中暑韓國瑜救護車
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