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李國修生前想在歌劇院演出 王月：屏風今年來了！

2019-06-22 10:34聯合報 記者喻文玟╱即時報導

6年前的7月2日，屏風表演班藝術總監李國修因大腸癌病逝，至今仍讓許多觀眾懷念，今年台中國家歌劇院特別安排7月2日在中劇院，首度公開播映屏風表演班譽揚紀錄片《看戲修心‧演戲修行》，8月至10月也將在NTT放映室推出「夏日戀情」三部曲，精選屏風情愛經典作品，依序播放《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》。

屏風表演班監製王月表示，國修老師在知道罹癌後，在台北開刀，就到台中做最好的醫療照顧和休養，回憶當時「常常在台中歌劇院的預建地附近散步，他跟我說，等他病好了，就帶著屏風表演班來這裡演出」，「我在這裡鄭重宣布，屏風表演班以另外一個形式，真的來到了台中國家歌劇院」。

王月也說，非常感謝歌劇院副藝術總監李忠俊促成這次放映，他是劇場界無人不知、享譽盛名的「俊哥」，也是李國修合作20多年的老戰友，俊哥一直是劇場界非常優秀的技術總監和舞台監督，「他call cue是不用看cue表的」，他可以應付所有所有的事情，導演根本不需要在場。」李國修老師常說，只要有俊哥在他就安心了。」

屏風表演班8月起挑選的《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》3部作品，都是李國修自編、自導、主演的版本，每月的第三個禮拜日晚上播放。

王月說，《徵婚啟事》是屏風表演班只要遇到票房不好、不曉得該怎麼經營下去的時候的大補帖，由李國修老師一個人飾演20個徵婚男子，是帶著濃濃感傷的情愛劇，徵婚和應徵的都是傷心的人。

《婚外信行為》是同一個場景、同一個家，可是會看到4個家庭、4對夫妻、4個外面的老婆，串引出對於婚外情的渴望與恐懼；《北極之光》是藉由一個三代的初戀故事，最後在北極光下所完成的一個愛情傳奇。

許多劇場圈、戲迷都在問「屏風表演班的未來規畫」，王月說，這2年果陀劇場改編了《徵婚啟事》，由曾國城一人飾演15個角色，李國修的嫡傳弟子黃毓棠也在各個地方演出《三人行不行》，除了授權演出外，她也希望用影像的方式記錄國修老師的作品，積極的籌畫電影作品中。

屏風表演班藝術總監李國修因大腸癌病逝，今年台中國家歌劇院特別安排7月2日在中劇院...
屏風表演班藝術總監李國修因大腸癌病逝，今年台中國家歌劇院特別安排7月2日在中劇院，首度公開播映屏風表演班譽揚紀錄片《看戲修心‧演戲修行》，8月至10月也將在NTT放映室推出「夏日戀情」三部曲，精選屏風情愛經典作品，依序播放《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》。圖／台中國家歌劇院提供
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屏風表演班監製王月表示，李國修罹癌後在台北開刀，到台中做最好的醫療照顧和修養，回...
屏風表演班監製王月表示，李國修罹癌後在台北開刀，到台中做最好的醫療照顧和修養，回憶當時「常常在台中歌劇院的預建地附近散步，他跟我說，等他病好了，就帶著屏風表演班來這裡演出，今年終於來了！」圖／台中國家歌劇院提供
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