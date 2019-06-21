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明年大限！中火減煤4成 中市立法加嚴標準

2019-06-21 23:28聯合報 記者洪敬浤趙容萱／台中報導

台中市環保局昨宣布，將以生煤「使用量」計算，明年起中火生煤許可量降為1104萬公...
台中市環保局昨宣布，將以生煤「使用量」計算，明年起中火生煤許可量降為1104萬公噸。 圖／中市新聞局提供
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台中市府立法要求台中火力電廠4年減少4成生煤量，明年就得達標，市府還打算順應環團要求，從以往以「許可量」計算，改為「使用量」，據估算如此一來中火明年起生煤總許可量得降到1104萬公噸，比今年降了500萬公噸。會不會影響電力？台電不回應，表示等市府提出明確計劃後，再評估因應之道。

環保局長吳志超說，中火減煤4成的計算基準，過去是以許可量計算，但環團多次要求以使用量計算，市府決定從善如流，經估算中火明年起生煤總許可量須降到1104萬公噸。

這是前市長林佳龍任內就制定的「生煤管制條例」，要求中火自109年起生煤量得減少40%，但到底要以許可量或使用量計算，有不同解讀。

中火103年的生煤許可量2100萬公噸，當年最大使用量為1839萬公噸；前市府106年中火機組換照時，以許可量為基礎計算，大砍24%降為1600萬公噸。

若以「許可量」為基礎，明年起中火的生煤許可量是1260萬公噸，但盧秀燕市長上任對中火態度轉強硬，生煤將改以「實際使用量」計算，明年只有1104萬公噸，等於再砍156萬公噸。

台電表示，中市用電仍持續成長，對未來市府的減煤做法，會在能力範圍內與市府溝通並盡力而為；但電力供應除考量環保，也要兼顧能源安全、供電穩定與電價合理性，等市府提出明確計畫後，再評估因應做法。

另環團向議會提出請願案，要求中火落實生煤減少4成，議會決定擇期舉辦聽證會。

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