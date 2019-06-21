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台中設計周今登場 跨界整合4展聯合展出

2019-06-21 20:03聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市政府、台中市商業會指導，台中市工程技術顧問商業同業公會、中華兩岸華人工商協會、博思達國際展覽聯合主辦的2019台中設計周今天登場，展期4天，跨界整合建築室內設計建材展、台中櫥櫃設計展、台中新秀設計展，以及台中木創生活節等四展聯合展出，展現台中產業設計力。

主辦單位說明，台灣國際建築室內設計建材展今年邁入第四屆，集結123家廠商參與，展場達4000坪，是中部地區最具專業及最大規模建築產業代表展會；台中櫥櫃設計展則展展示最新材料，適用於廚房系統、客廳系統、房間系統等，多用途應用板材五金等材料。

台中木創生活節，延續台中市政府第四屆魯班設計創意節系列及後花博設計，有上百家、上百攤位參與展出。此外，與亞洲大學聯合主辦首屆新秀設計展，即將畢業設計系學生展示設計畢業作品，提供廠商與學生相互認識與推介，提供良善媒合平台，創造工作機會。

參展的易利隆鋼鐵公司副理賴志山說，公司與日本合作的螺旋箍筋鋼筋結構工法，有別於傳統一圈一圈的箍筋鋼筋結構工法，提高耐震韌性，去年中推出，已廣泛運用在透天建築，至今已有30案、300多戶透天建築運用這種鋼筋結構工法。

參展的製材所業者李昌祐說，公司原為室內設計公司，因進口實木，發展成為實木工廠，現場配合推出木創生活節，展示實木家具、實木裝潢運用，實木塗裝DIY等，並且異業結盟，與擬真花業者合作展示。

主辦單位說，台中設計周將於23日下午推出講座，邀請台中市直轄市室內裝修同業公會榮譽理事長、金錢豹餐飲集團御用設計師藍弘彥談「金錢豹的前世今生」、電影院的設計師鄭憲樺談「電影院的魔幻空間」，以及大雅廚具總經理曾明章談「廚具的未來製造與趨勢」。

「製材所」在台中設計周展示實木裝潢運用，將實木融入生活當中。記者趙容萱／攝影
「製材所」在台中設計周展示實木裝潢運用，將實木融入生活當中。記者趙容萱／攝影
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易利隆鋼鐵在台中設計周展示與日本合作的螺旋箍筋鋼筋結構工法。記者趙容萱／攝影
易利隆鋼鐵在台中設計周展示與日本合作的螺旋箍筋鋼筋結構工法。記者趙容萱／攝影
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「製材所」在台中設計周展示實木裝潢運用，將實木融入生活當中。記者趙容萱／攝影
「製材所」在台中設計周展示實木裝潢運用，將實木融入生活當中。記者趙容萱／攝影
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建築台中市
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