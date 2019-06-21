親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罷工衝擊擴大 長榮明取消112航班、29日前不接受新訂位

台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕上任後，首度提出的追加減預算案80.1億餘元，昨小刪8000萬元二讀通過，原本議長張清照徵得大會同意後，要接力三讀通過，但他突然喊了聲「散會」，未完成三讀程序，得等下周一再完成審議。

盧秀燕提出的追加預算，下周一可望過關，盧秀燕競選提出的主要政見恢復老人健保費補助，將在7月1日起正式恢復；被刪除的8000萬預算中，包含要給付台中BRT機電標仲裁款4560.4萬元與統刪3439.6萬元，交通局表示尊重議會，將與廠商協商因應，並提出專案報告。

盧秀燕上任後，今年初議會臨時會完全未提出追加減預算，引起藍營議員抨擊，原本這次定期會也不打算提追加預算，後來改口找到財源就提，最後提出80億餘元的追加減預算案，包含老人健保補助、敬老愛心卡乘車補助、幼兒學前教育、托育補助等經費。

昨天議會二讀會時，藍綠黨團經過政黨協商後，決定刪除8000萬元，主要項目為交通局的BRT機電標仲裁款4500萬元，其餘為統刪項目，由市府各局處自行調整。

交通局長葉昭甫說，前市府終止台中BRT建設，後續與機電標廠商衍生仲裁糾紛，前市府只給付部分款項，因為仲裁已經確定，交通局才追加4500萬餘元預算給廠商，以免利息繼續累積；他強調該筆款項遭刪除後，，將先與廠商協商並設法因應，他會提出專案報告，釐清相關責任。

昨天二讀完成後，議長張清照徵得大會同意，要接力完成三讀，沒想到在議員同意後，張清照突然喊出「散會」，民進黨議員衝上主席台確認程序，盧秀燕原本已起身，也站在原地等候，最後確認未完成三讀程序，全案得等下周一再繼續完成審議。

台中市議會審查追加減預算案，今下午二讀後，原打算接力三讀，但議長張清照臨時喊了「...
台中市議會審查追加減預算案，今下午二讀後，原打算接力三讀，但議長張清照臨時喊了「散會」，現場一陣混亂，得等到下周一再審；盧秀燕的競選政見「恢復老人健保補助」，預計7月正式上路。記者洪敬浤／攝影
分享
台中市議會審查追加減預算案，今下午二讀後，原打算接力三讀，但議長張清照臨時喊了「...
台中市議會審查追加減預算案，今下午二讀後，原打算接力三讀，但議長張清照臨時喊了「散會」，現場一陣混亂，得等到下周一再審；盧秀燕的競選政見「恢復老人健保補助」，預計7月正式上路。記者洪敬浤／攝影
分享

盧秀燕BRT健保
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台中加嚴標準 中火減煤改以使用量計算

2019-06-21 15:47

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

山那邊夢想書房 盼梨山增添文化風景

2019-06-21 13:53

長照壓力大 南投縣府「喘息服務」減輕子女負擔

2019-06-21 11:50

年輕媽媽憂兒吸毒抓去關？試劑加諮詢遠離威脅

2019-06-21 10:01

安心餐券限午餐 盧秀燕：評估開放 彰縣研議延長領餐時間

2019-06-20 23:41

台中榮總日照中心 老幼「童」歡 共創雙「銀」

2019-06-20 23:25

彰縣生育福利 1胎給3萬配平價托育

2019-06-20 23:24

別人「掀蓋」 南投市平和大排擬「加蓋」停車場

2019-06-20 23:22

半年賣53億地 綠議員批「敗家」 中市府：前朝規劃

2019-06-20 23:14

育兒津貼、平價教保如何選擇 這張表告訴你

2019-06-20 19:39

告別小天使！為搶救傷患車禍身亡的朱女 明天告別式

2019-06-20 18:55

「被消失」的5.8萬社頭人俱樂部今復活 網友歡聲雷動

2019-06-20 15:24

溪湖城鎮之心公園 高空溜滑梯、美式遊具將成亮點

2019-06-20 14:28

上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

桃園76間私幼加入準公共化 7月公告名單

2019-06-20 23:24

高雄市長忙什麼？ 韓國瑜今當網紅直播6場讓市民知

2019-06-20 21:32

韓國瑜開直播騎機車「檢查」路平 陪員警臨檢酒駕

2019-06-20 21:30

韓國瑜偕網紅邵阿咩 逛凱旋青年夜市吃美食

2019-06-20 20:02

比台北101還高！站在雲的高度品味屏東原鄉咖啡

2019-06-21 12:25

夏季蛇出沒！苗縣農業處整理蛇類QA莫驚慌

2019-06-20 21:39

全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30

好熱！上阿里山避暑 訪古蹟氣象站僅25名額

2019-06-21 13:15

稱大巨蛋疏散模擬不及格 林洲民要自購軟體模擬

2019-06-21 14:18

八德公墓飽和 桃市府新建8萬多個現代化納骨塔

2019-06-21 14:28

師大夜市今晚辦公聽會 北市議員：恐有衝突

2019-06-21 14:29

宜蘭童玩節要來了 這張門票只要100元的護照辦了沒？

2019-06-21 12:38

捷運新北投直達車測試 誇讚抱怨評價兩極

2019-06-20 23:49

彰化溪湖城鎮之心 20公頃綠地搭高空滑梯

2019-06-20 23:24

來去雲林住一晚 住宿有優惠還可免費聽懷舊音樂會

2019-06-21 13:15

影／離開竹崎公園 SL-32號蒸汽老火車頭回家了

2019-06-21 09:41

台南美術館內能看還能吃 畫家郭柏川家宴上桌

2019-06-21 08:02

台南雙博自行車道 二仁溪「港尾橋」串聯黃金海岸

2019-06-21 10:17

世紀大佛展、吳寶春麵包開幕 花蓮台開新天堂迎雙喜

2019-06-21 13:10

退休警開行動車下偏鄉 讓人人吃得起牛排

2019-06-20 23:24

高雄發大財要砍萬棵樹？經發局：努力留住更多綠樹

2019-06-21 14:58

南北加蓋醫院 侯友宜：新北要建公私立合作的醫療體系

2019-06-21 11:46

29日基隆海洋老鷹嘉年華登場 晚上紙風車接力演出

2019-06-21 14:13

影／最有意義的結婚紀念日 老婆陪老公幫助弱勢修房屋

2019-06-21 07:53

新北暑期兒童消防夏令營開放報名 名額限2800人

2019-06-21 11:09

退伍上校當村長 治村如作戰

2019-06-20 23:08

「台灣龍珠」基隆嶼25日開放 探尋「11個基隆」

2019-06-20 23:19

蘭嶼勇士千年前葬身菲律賓Subtan島 17名後裔啟程尋根

2019-06-21 15:04

小黃費率5年未漲 桃園漲聲起

2019-06-20 23:19

竹東動漫園區不到3年閉館 將轉型為原民產銷中心

2019-06-21 17:13

蔡宗坤獲內政部特優里長 黃敏惠：里民就是他家人

2019-06-21 14:10

鐵路地下化 高雄鐵路沿線周邊老舊建物優先輔導都更

2019-06-21 09:49

來博物館住一晚 台史博解謎闖關還能一窺秘密通道

2019-06-21 07:51

看盡世間最難處 役男記錄偏鄉非光明面醫療故事

2019-06-21 12:26

苗市廚餘回收製成百噸培養土 歡迎市民索取

2019-06-20 23:41

納骨堂旁建禮儀廳 嘉義太保人肯定

2019-06-20 23:22

雙重加碼補助 新北準公幼半月衝到103家 北市77家

2019-06-20 23:01

繁榮大高雄 韓國瑜：市府要成加速器

2019-06-20 23:15

台62線跨基金二路延伸萬里？ 說明會地方意見不一

2019-06-21 17:30

黃國昌質疑養雞場侵占國土遭吃案 屏地檢駁斥

2019-06-21 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top