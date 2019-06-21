台中追加80億預算 老人健保補助可望7月恢復

2019-06-21 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市長盧秀燕上任後，首度提出的追加減預算案80.1億餘元，昨小刪8000萬元二讀通過，原本議長張清照徵得大會同意後，要接力三讀通過，但他突然喊了聲「散會」，未完成三讀程序，得等下周一再完成審議。

盧秀燕提出的追加預算，下周一可望過關，盧秀燕競選提出的主要政見恢復老人健保費補助，將在7月1日起正式恢復；被刪除的8000萬預算中，包含要給付台中BRT機電標仲裁款4560.4萬元與統刪3439.6萬元，交通局表示尊重議會，將與廠商協商因應，並提出專案報告。

盧秀燕上任後，今年初議會臨時會完全未提出追加減預算，引起藍營議員抨擊，原本這次定期會也不打算提追加預算，後來改口找到財源就提，最後提出80億餘元的追加減預算案，包含老人健保補助、敬老愛心卡乘車補助、幼兒學前教育、托育補助等經費。

昨天議會二讀會時，藍綠黨團經過政黨協商後，決定刪除8000萬元，主要項目為交通局的BRT機電標仲裁款4500萬元，其餘為統刪項目，由市府各局處自行調整。

交通局長葉昭甫說，前市府終止台中BRT建設，後續與機電標廠商衍生仲裁糾紛，前市府只給付部分款項，因為仲裁已經確定，交通局才追加4500萬餘元預算給廠商，以免利息繼續累積；他強調該筆款項遭刪除後，，將先與廠商協商並設法因應，他會提出專案報告，釐清相關責任。