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中火減煤4成案 中市議會議決市府應依法要求

2019-06-21 16:25中央社 台中21日電

環團日前向台中市議會提出人民請願案，指中市府應依自治條例要求中火在4年內減煤4成，並公開減煤達標時程。議長張清照今天裁示，市府應依法辦理，市議會將擇期辦理聽證會。

主婦聯盟、環境權保障基金會、爭好氣聯盟等團體5日15月前往台中市議會提出請願，並遞交請願書，指台中市政府應依「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，要求台中火力發電廠在條例公布日起4年內減少生煤使用量4成，並召開聽證會公開減煤達標時程。

台中市議會今天召開定期會，針對中市府應要求中火在明年1月須達成減媒4成、環團要求召開聽證會等案進行討論，藍綠市議員各持不同意見。

民主進步黨籍市議員江肇國表示，他提案要求議會受理此案，並進入討論且依請願內容召開聽證會，反對直接交由中市府辦理。

江肇國指出，過去人民向市議會請願，每每交辦市府後結案，最後都石沉大海，這不是對人民負責任的做法。議會是民意機關不是收發單位，他要求市議會一定要受理，不可以藉由轉發公文而敷衍人民

中國國民黨籍市議員李中表示，主管機關審照時，會要求中火依使用量減煤4成，聽證會就不必召開。

民進黨籍市議員陳淑華指出，若召開聽證會，除能展現議會的態度，還能在聽證會中取得市府的明確做法，不能說市府要做就不用召開。

台中市環保局長吳志超表示，該自治條例在民國105年1月26日公布，依條例規定減煤4成的期程將於109年1月26日屆滿。今年底前，中火10部機組操作許可證將陸續到期，環保局將藉展延審查時機，將自治條例規定載入許可規範中，要求中火生煤使用量自109年起降至1104萬噸，落實減煤規定。

經討論、說明後，台中市議長張清照裁示，中市府應依法辦理，並由市議會擇期辦理聽證會。

台中市民進黨火力發電廠
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