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全國電子Digital City第八家門市彰化開幕 特價品吸睛

2019-06-21 14:30聯合報 記者林宛諭╱即時報導

國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，強調「都會...
國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，強調「都會、時尚、智慧、便利」的商品空間，從生活大小家電到個人數位3C名牌都有，要讓消費者有全新的3C家電購物體驗。記者林宛諭／攝影
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全國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，今天全國電子總經理林政勳、副董事長林忠和等人與協力廠商代表主持開幕典禮，開幕期間並有不少開幕特價品，家電產品甚至有高達五折優惠，並有一元起標、抽獎活動。

林政勳表示，Digital City門市裝潢設計有巧思，及員工的服務熱枕，要讓消費者購物有更多樂趣，尤其在彰化沒有百貨公司，以往民眾都是到台中等附近縣市消費，現在全國電子提供更好的購物環境，讓民眾可就近消費。

Digital City數位城市彰化金馬店強調「都會、時尚、智慧、便利」的商品空間，從生活大小家電到個人數位3C名牌都有，要讓消費者有全新的3C家電購物體驗。

金馬店6月21日至25日舉辦五天的開幕慶活動，買指定電腦6折起，限定機種電腦再送14吋立扇，買指定機種空調、家電9折回饋，買指定APPLE商品滿萬現折一千元，指定手機則滿萬現折五百元，購買SWTICH主機加購週邊則享週邊9折加購優惠及遊戲片88折加購優惠。

全館購物單筆滿千元可參加「尊榮滿額抽」，抽電視、洗衣機等多項大獎，消費滿一萬五千元以上加碼再送滿額禮，並有指定銀行信用卡滿額送刷卡金。，6月21日晚上7點、6月22日及23日下午2點及晚上7點舉辦好康拍賣，多樣3C家電商品一元起標，還有料理達人美食調理秀、3C家電品牌互動活動。

國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，強調「都會...
國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，強調「都會、時尚、智慧、便利」的商品空間，從生活大小家電到個人數位3C名牌都有，今天還有走秀活動。記者林宛諭／攝影
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全國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，今天全國...
全國電子全新通路品牌Digital City全台第八家門市在彰化開幕了，今天全國電子總經理林政勳、副董事長林忠和等人與協力廠商代表主持開幕典禮，開幕期間並有不少開幕特價品，及一元起標、抽獎活動。記者林宛諭／攝影
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