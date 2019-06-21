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山那邊夢想書房 盼梨山增添文化風景

2019-06-21 13:53中央社 台中21日電

台中市政府文化局舉辦「2019城市閱讀系列活動」21日開跑，將持續到10月底，文...
台中市政府文化局舉辦「2019城市閱讀系列活動」21日開跑，將持續到10月底，文化局長張大春（左）與梨山「山那邊夢想書房」發起人林閔政（右）分享閱讀經驗。中央社
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台中市「2019城市閱讀系列活動」今天起開跑，在梨山推動「山那邊夢想書房」的林閔政表示，偏鄉文化資源短缺，他在梨山致力推動閱讀，希望高山上也能有文化風景。

台中市文化局舉辦的城市閱讀系列活動，將持續到10月底，文化局長張大春指出，今年以「悅讀台中」為主題，推出文學體驗營與讀享文化系列講座等，文學體驗營結合ARG（另類實境體驗遊戲）；還有結合新課綱的「自動好讀團」，招生對象為7至12歲及13至17歲的青年學子；以及標榜親子同樂的「有字藝童團」，以親子同樂為特色，期望帶給民眾不同的閱讀感受。

曾經是媒體人的梨山賓館副總經理林閔政表示，他到梨山後，發現山上的資源短缺，2年前發起「山那邊夢想書房」，展開募書活動，才1週的時間，就從全台各地湧入3000多本書，到目前為止，書房已有1萬多本的書，他還到梨山各國中小推廣閱讀，希望小朋友能養成閱讀習慣。

「文字是一輩子帶不走的能力！」林閔政認為，如果山上的人能用文字寫出山上的美，偏鄉就不用辛苦行銷了，而且文字能力可以使用一輩子，高山上除了山光水色，還有不同的文化風景。

文化局表示，讀享文化系列講座推出文化講座、種子講座、前進企業講座等，其中「文化講座」邀請不同領域的名人廖輝英、藝人黃子佼、焦志方、侯文詠等，只要報名參加講座者，即可獲得紀念品及摸彩券。

偏鄉閱讀
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