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長照壓力大 南投縣府喘息服務減輕子女負擔

2019-06-21 11:50聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣老年人口比例高，子女作為家庭照顧者的壓力也不斷增加，為了減輕家庭照顧者負擔，政府提供一年14天到21天的機構喘息服務，同時對一般戶、中低收入戶與低收入戶分別提供不同的補助，如有申請需求或相關問題，可撥打1966專線，或洽南投縣府衛生局長期照顧管理中心049-2209595，亦可至各鄉鎮市衛生所及公所申請。

南投縣衛生局表示，機構喘息服務內容包括於合約機構內提供個案日常生活照顧及其它相關服務，服務時間以24小時為1日，入住前應提供體檢文件（自費），體檢項目包含：胸部X光檢查、糞便檢查(桿菌性痢疾、阿米巴性痢疾及寄生蟲)，凡長照個案CMS失能等級第2級（含）以上者，且符合65歲以上老人、領有身心障礙證明者、55至64歲原住民、50歲以上失智症者任一條件，即可申請喘息服務。

補助標準按長照等級區分，第二級至第六級3萬2340元、第七級至第八級4萬8510元，政府同時依據身份資格提供補助，低收入由政府全額補助，中低收入補助95％、民眾自行負擔5％，一般戶補助84％、民眾自行負擔16％。此外，接受機構收容安置，或已僱請外籍家庭看護工之家庭，看護工無法協助未滿一個月者，不予給付補助。

衛生局表示，家庭照顧者長期照顧長者，精神與體力負擔持續累積，申請喘息服務後，將有照顧管理專員到府評估長者身體狀況，在申請喘息的日子有長照人員協助照顧，藉此獲得短期休息機會，減輕照顧壓力，照顧好自己才更有健康的身體照顧家人。

南投縣提供家庭照顧者可申請喘息服務，減輕照顧長輩所造成的身心壓力。圖／本報資料照...
南投縣提供家庭照顧者可申請喘息服務，減輕照顧長輩所造成的身心壓力。圖／本報資料照片
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衛生所長照低收入戶
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