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育兒津貼、平價教保如何選擇 這張表告訴你

2019-06-20 19:39聯合報 記者林宛諭╱即時報導

為減輕家長育兒負擔，中央與地方政府祭出育兒津貼和平價教保，但許多家長霧煞煞，搞不懂要如何選擇，彰化縣府今天舉辦宣導記者會，彰化縣長王惠美表示，社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養，而彰化縣平價的非營利幼兒園也將會增加到19家。

王惠美表示，許多家長都反應搞不清楚如何選擇政府提供的育兒津貼等福利，所以縣府教育處、社會處、民政處整合出育兒福利一覽表DM讓家長一目了然，家長可以衡量是要小孩自己帶、請保姆或是送至公立幼兒園、準公托、非營利或私立幼兒園，依照自己需求找出最適合及划算的育兒方式，做出最佳選擇。

王惠美說，縣府因應少子化社會，鼓勵年輕人結婚，也會辦理團體結婚及我愛紅娘等活動，更期望大家結婚後願意生小孩，只要戶籍設在彰化縣滿1年以上的民眾生一胎就補助3萬元，而只要家庭綜合所得稅率未達20%，0到2歲小孩一般家庭如果是自己帶就有2500元育兒津貼，中低收入戶有4000元、低收入戶5000元，若是雇用合法登記保母、或與縣府簽約的托嬰中心一般戶補助6000元，中低收8000元、低收一萬元，而第3胎每個月還加發1000元補助。

而今年8月1日起2到4歲在家照顧或就讀一般私立幼兒園、托嬰中心者，綜合所得稅率未達20%，每月補助2500元育兒津貼，第三名以上子女，每月再加發1000元。而原先5歲讀大班幼兒，維持現行的「5歲幼兒就學補助」，每學期補助1萬5000元，具弱勢身分者額外再補助每學期最高1萬5000元。

2到5歲幼兒也可選擇平價教保機構除了有公立幼兒園，縣政府也廣設非營利幼兒園每位幼生每月繳費不超過3500元，第3名以上子女每月不超過2500元，餘由政府負擔，而準公共幼兒園每月學費則約4500元。

彰化教育處長陳逸玲表示，目前政府主推非營利幼兒園，由政府無償提供土地、建物、設備，委託非營利法人經營，彰化縣到110年將會有19家非營利幼兒園，目前已開辦4家，今年會再增加8家，提供給家長經濟又高品質的托育環境。

為減輕家長育兒負擔，中央與地方政府祭出育兒津貼和平價教保，但許多家長霧煞煞，搞不...
為減輕家長育兒負擔，中央與地方政府祭出育兒津貼和平價教保，但許多家長霧煞煞，搞不懂要如何選擇，彰化縣政府社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養。圖...
彰化縣政府社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養。圖／彰化縣府提供
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彰化縣政府社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養。圖...
彰化縣政府社會處與教育處整合福利一覽表供家長參考，希望大家能樂婚、願生、能養。圖／彰化縣府提供
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幼兒園育兒津貼
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