告別小天使！為搶救傷患車禍身亡的朱女明天告別式

2019-06-20 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今年剛考上長榮大學護理系的朱姓女志工，本月10日深夜為協助搶救阿羅哈客運翻覆意外乘客，卻在返家途中遭遇車禍身亡，明天（21日）上午7點半在自宅舉行告別式，她雖然還未入學，長榮大學今天特別派人致贈畢業證書，彰化縣長王惠美也專程到她的靈前，頒發表揚狀，由朱父代收，並有網友發起今天告別式時，為她送最後一程。

長榮大學護理系主任許雅娟今天上午帶來朱女的畢業證書，由朱父收下，連同長榮大學學生所折的紙鶴、卡片，放在朱女的靈堂前，場面哀戚。

校方人員表示，朱女立志當護理師救人，平日在醫院當志工協助救護傷患，在國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍時，還趕赴醫院協助搶救傷患，不料返家途中發生車禍過世，令人不捨，她短暫的人生卻活出豐富美麗，願她的靈魂得到安息，家屬的心靈得到安慰。

彰化縣長王惠美除於朱女在醫院急救時前往探視外，在她明天上午舉辦告別式前夕，今天下午也來到朱女靈堂前，親自頒發表揚狀，並向家屬表達關心及慰問之意，祈願這位小天使能帶著大家的祝福一路好走，後續縣府也將全力協助家屬相關善後事宜，協助早日回復正常生活。

王惠美說，朱女早期受到爸爸的影響，從15歲開始就在秀傳醫院擔任志工，不幸卻在此次哈羅哈客運國道車禍，為協助搶救傷患，返家遇車禍不幸身亡，熱心助人的行為，令人感動，縣府特別製作表揚狀，表揚她為民眾的付出，也要感謝朱爸爸非常用心地栽培孩子，讓她能夠像朱爸爸在社區裡的奉獻精神遺傳到孩子身上。

王惠美說，為了讓朱女的精神能夠永留人間，秀傳也因此成立基金會來鼓勵更多從事志工護理的朋友們。