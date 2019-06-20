失智嬤和幼兒園小朋友一起上課 開心極了

2019-06-20 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



78歲張姓阿嬤去年脊椎滑脫開刀後，開始藏東西、忘記吃過飯、忘記親人，變得焦躁，確診為中度失智，白天無聊打盹、嗜睡，病況加重，也累壞照顧她的女兒，直到去年底參加台中榮總日照中心後，開始「上課」學做菜、手工藝製做等，生活有了重心，也有自己社交圈，也愛和幼兒園小朋友一起上課，老人家樂開懷，也減輕照顧者壓力。

台中榮總高齡醫學中心主任林時逸說，成立1年的台中榮總日照中心為失能、失智混合型的日間照顧機構，共有18名銀髮族長者參與，日照中心也會定期啟動「老幼共托共學」互動模式，讓長者與鄰近的榮中幼兒園孩童一起上課，像今天老幼一起做果凍，過去還一起做春捲、杏仁片等，老幼共學的歡樂與互助不但影響失智長者，也改變孩子對待長者的態度。

林時逸指出，日照中心課程安排，針對長者健康促進，以延緩或維持長者身體及認知功能為核心，每天設計不同主題課程，也與東海大學跟台中技術大學的學生共同照護長者，共創「老幼共托、青銀共創」歡樂環境。

張姓阿嬤的女兒說，她的媽媽確診為中度失智後，排斥看護人員，雖然她24小時照顧，但媽媽整日愁眉不展，不利病況，直到去年底參加台中榮總日照中心後，很愛上手工藝課，手工藝作品已滿滿擺一桌，找到生活重心，也結交好友，還會和其他阿嬤手牽手散步，也愛和幼兒園小朋友一起上課，重拾往日歡樂時光。