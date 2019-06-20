台中后里東站廣場燈不亮雜草生 立委憂成治安死角

2019-06-20 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立委洪慈庸接獲民眾投訴指出，台中世界花博結束後，后里火車站東站前轉乘廣場至今仍欠缺規畫、晚上路燈不亮、周邊雜草叢生、野狗群聚，通勤學童安全堪慮，洪慈庸今天表示，新設的后里火車站東站，現在恐成為治安死角，她質疑，台中市政府與盧秀燕市長，連個火車站前廣場都無力治理，該如何辦好接下來的2020台灣燈會？

台中市交通局表示，后里東站路燈不亮、周邊雜草叢生、野狗群聚，中市府已請廠商設定照明燈光定時器、定期協助清理雜草，並在候車處加裝歐式帳篷，以提高夜間公車行駛視線與民眾通勤安全，提供民眾良好的候車環境。未來將因應地方需求，滾動式檢討改善空間規畫。

而后里東站在台中花博前是荒煙蔓草的空地，為了花博活動向中央爭取相關補助建設后里東站，讓民眾透過搭乘台鐵到后里遊花博，配合花博活動提供充分鐵路運能，有效紓解花博周邊小客車負載量，車站旁更建置iBike租賃站，提供民眾出站後即可租借暢遊后里園區。

交通局說， 明年燈會將再利用花博后里園區，因鄰近后里火車站，接駁車跟接駁路線也可參照花博，參觀過花博遊客對交通跟接駁也熟悉，可省下不少經費，更可有效分流參觀人潮。

洪慈庸指出，后里東站最初設定為客運接駁、iBike自行車、火車轉乘等出口，是連結花博后里雙園區的重要轉乘位置。花博活動結束後，中市府在后里東站設立812及813公車，行經至豐原、大甲區，許多通勤學生搭乘，但晚上太暗找不到站牌，周邊欠缺整體規畫，人潮稀少、相當荒涼，經民眾反映，該區路燈晚上不亮、周邊雜草叢生、野狗群聚，恐成為當地治安隱憂。