安心餐券僅限午餐 國小女童餓肚求助議員

2019-06-20 15:45 中央社 台中20日電



台中市政府發送安心午餐券讓弱勢學童在假日也可溫飽，市議員陳文政指出，因餐券只限午餐，1名國小3年級女童晚上餓肚到服務處求助，市長盧秀燕表示，研議讓餐券彈性運用。

台中市議會今天進行市政總質詢，陳文政質詢指出，寒假期間，有天晚上1名國小3年級女童到服務處求助，媽媽從事服務業，晚餐她必須自理，但她拿著安心午餐券到便利商店換餐卻遭拒絕。

陳文政指出，假日、寒暑假因沒有營養午餐，加上父母需要上班，所以市府教育局推出安心午餐券，幫助弱勢學童，但如果晚餐也需要協助，則需要向社會局的愛心守護站尋求協助。

陳文政拿出107年度教育局「安心午餐卷」和社會局「愛心守護站」服務人次做對比，發現安心午餐券全年照顧近2萬3000名弱勢學童，社會局「愛心守護站」卻僅僅服務32個人次，落差相當大。

陳文政表示，希望餐券業務統一，由社會局統籌弱勢學童餐券業務，並請結合其他扶助資源；餐券增加晚餐時段，市府在規畫餐券時段時應站在小市民的立場思考。

市長盧秀燕表示，原來安心午餐券設定午餐時段的兌換時間應有其考量，她請教育局研議進行安心餐券改革，不要限制使用時段，並在現有財務下更加活用安心餐券政策。教育局長楊振昇指出，會進一步和社會局研議，放寬安心餐券使用方式。