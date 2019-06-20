「被消失」的5.8萬社頭人俱樂部今復活 網友歡聲雷動

2019-06-20 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



臉書社團「社頭人俱樂部」從2011年創立至今擁有5.8萬名社員，前天下午2點多無預警遭臉書下架刪除，不只震驚社團成員，管理員也相當無奈，經過媒體報導、版主管理員陳情，今天上午9點多社團又原封不動恢復上架，讓社員相當驚喜，還因此湧進更多網友加入討論。

社頭鄉人口4萬3千多人，但「社頭人俱樂部」卻有5萬8千多名成員，內容大都是在地美食、生活資訊以及鄉內美景等分享，卻被人檢舉遭官方停用，鄉民一片哀鴻遍野，版主隨後在同名粉專公開說明「經營八、九年的在地社團，因為國家議題、新聞言論和群族言論，突然無預警被遭官方停用，這一切來得快也來得突然」。

版主原本不抱希望，「社頭人俱樂部」今天上午卻突然復活，網友開心地湧入留言「終於回來了」，創版版主邱湧錩說，臉書先前停用社團，給他的回應只有「違反社群守則」，至今仍不知到底犯了什麼錯，只猜想是否與上星期有網友張貼反送中發文有關。

邱湧錩說，目前無給職管理員有8人，大家都對「社頭人俱樂部」投入很多心血，社團秉持他不接廣告業務，也尊重網友的言論自由，未來仍會用社團力量幫助更多弱勢做公益，他也認為臉書應對檢舉進一步了解審查，不要輕易就消滅地方社團，這對網友生活有很大影響。