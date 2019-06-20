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溪湖城鎮之心公園 高空溜滑梯、美式遊具將成亮點

2019-06-20 14:28聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣溪湖鎮位在縣內中心點，縣府將原本第五公墓變更為公園用地，並結合鄰近溪湖糖廠及湖南國小，打造成20公頃的公園綠地開放空間，整體面積是台中百年公園的兩倍大，還規劃環狀步道，以及高達7米的葡藤堡攀爬遊具等，完工後可望成為彰化人遊憩休閒亮點。

彰化縣北邊有八卦山大佛風景區，彰南則有溪州公園，縣府向內政部「城鎮之心工程計畫」爭取前瞻基礎建設補助2億元，在溪湖鎮規劃新的綠地公園，縣府今天舉行工程開工動土儀式，第一期工程以糖廠宿舍區、湖南國小綠廊及鎮內現有的公園整建改善為主，預計今年11月能完工。

彰化縣長王惠美表示，溪湖的羊肉、葡萄很出名，還有溪湖糖廠小火車，整體具備觀光發展潛力，未來透過點線面串聯的新建公園將有步道、遊具以及停車場，有了親子遊憩空間才能提升民眾生活品質，也吸引更多觀光客；而溪湖南來北往便利的特性，目前也規畫在當地設置轉運站，讓交通更四通八達。

但有鄰近鄉鎮民眾認為現有的溪州公園使用率低，卻又花大錢興建新公園，不知是否又成閒置地。溪湖鎮民代表黃盡春指出，新設公園除了戶外設施希望也有室內空間，讓鄰里能進駐辦活動善用公園。

縣府城觀處長馬英傑說，溪湖城鎮之心公園是開放空間，將有環狀步道、大片綠地等，另有從美國取經設計的網狀葡藤堡攀爬遊具，民眾可從兩層高溜滑梯，也有依地形設計的綠丘原野樂園，曲線型鞦韆，1、2歲的小朋友就能體驗，另規劃市集空間，滿足大人小孩需求。

溪湖城鎮之心公園今天舉行工程開工動土儀式。記者林敬家／攝影
溪湖城鎮之心公園今天舉行工程開工動土儀式。記者林敬家／攝影
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溪湖城鎮之心公園新建工程第一期已動工示意圖。圖／彰化縣政府提供
溪湖城鎮之心公園新建工程第一期已動工示意圖。圖／彰化縣政府提供
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溪湖糖廠宿舍區空間將營造林下休憩廣場示意圖。圖／彰化縣政府提供
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