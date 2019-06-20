上任半年賣53億土地？盧秀燕：前市府規劃的

2019-06-20 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市地政局5月底標售10筆公有土地，總共賣出9筆土地近1.5萬坪，共進帳53億餘元。民進黨議員今批評，公有土地不該隨意標售，前市長林佳龍4年標售8.3萬坪土地、進帳65億元，盧秀燕市長上任不到半年，為籌措財源就大賣土地。盧秀燕表示，這是前市府規劃的土地標售計畫，也編在今年的歲入預算中。

台中市地政局5月底標售太平新光區段徵收配餘地，總共標售10筆土地，面積約1.5萬坪，最後有9筆土地標脫，得標總金額53.8億餘元。市府表示，這次標售的土地位於台74線快速道路旁，標出的9筆土地都是住宅區，標售底價每坪14.3萬到29.6萬，最後溢價128.63%。

民進黨議員江肇國今質疑，公有土地具有稀有性，應該以公有為主，不應該任意標售，一旦賣給私人持有後，也會助長不動產價格攀升；前市長4年任內，只標售8.3萬坪土地，總得標金額65億元。

江肇國說，盧市長上任不到半年，就大賣土地53億餘元，賣的都是新興住宅區的土地，市府若財政困難，應想辦法創造稅收，而不是靠著賣土地來籌錢；他表示市府要打造太平產業園區卻找不到土地，就是因為土地被賣掉了。

地政局長吳存金說，這次標售的是新光區段徵收配餘地，屬於自償性基金財產，不是標售市有土地，配餘地依法辦理標售，盈餘撥入平均地權基金，用來挹注市政建設；這些土地也不是太平產業園區的土地，希望外界不要誤解。