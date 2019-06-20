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議員問連任？盧秀燕：上任5個月還沒想過

2019-06-20 10:37聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市議會市政總質詢最後一天，國民黨議員陳文政質詢台中市長盧秀燕，很多施政計畫都超過4年任期，她是否已規畫2022年競選連任？盧秀燕說，她才上任5個多月，這個問題還言之過早，至於施政計畫延續到下個任期，與連任與否沒有必然關係。

陳文政是去年底新當選的台中市議員，陳的岳父是升格前的台中市前副議長陳天汶。陳文政說，盧秀燕上任不到半年，網路上已經有很多臉書粉絲專頁在「黑」盧秀燕，要讓盧秀燕沒辦法連任。

盧秀燕說，她才上任5個多月，連任問題沒有想過，還言之過早，她很珍惜有機會在議會接受質詢，市府團隊把握任期好好做事；至於施政計畫跨到下個任期，與她是否連任沒有必然關係，以水湳會展中心而言，上任後很快拍板定案，但動工興建需要時間，即使趕工也要到2022年才能興建完成，

盧秀燕也說，她上任後被黑、被惡意攻擊，市民都看在眼裡，台中與高雄不一樣，她很早就宣布不參選總統，否則所有惡意攻擊、政治操作都不會停止，她也公開表示「第三屆台中市長選舉已經結束」，希望大家還給台中清淨的政治空間。

盧秀燕說，她從政多年來，長期被黑、選舉不被看好，她自己心裡有所準備，但她對台中市民有信心，可以看得見哪些政治人物有在建設，很多人為她抱屈、心疼等，她都表示感謝，但她從政這麼久了，呼籲大家往前看，為台中發展建設努力。

台中市長盧秀燕說，她才上任5個多月，沒想過連任的問題，目前還言之過早。記者洪敬浤...
台中市長盧秀燕說，她才上任5個多月，沒想過連任的問題，目前還言之過早。記者洪敬浤／攝影
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盧秀燕台中市
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