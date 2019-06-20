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寶島時代村「復活」 葡萄節明天登場

2019-06-20 07:43聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣草屯鎮知名懷舊景點寶島時代村在今年5月下旬重新開幕，當地農會看準重新開幕周末人潮，透過異業合作在21日、22日辦理「2019草屯葡萄節」，同步舉辦農夫市集，盼透過人氣來提高買氣，同步擴大推廣落實地產地銷的觀念。

寶島時代村在今年母親當天重啟營運，票務上也進行調整，一般門票調降成平日150元、假日250元外，為了嘉惠地方和老弱族群，優惠南投縣民憑身分證免費入場，3歲以下和身心障礙者也憑證免門票。

草屯鎮農會本周末則將在寶島時代村內寶島大戲院前舉辦「2019草屯葡萄節『紫色浪漫•幸福成串』活動」；農會表示，希望能藉由重新開幕的人潮，讓更多消費者了解草屯葡萄的美味，期間也邀葡萄產銷班和在地農特產舉辦農夫市集活動。

草屯農會指出，草屯巨峰葡萄產量雖不及其他產地，但品質優，會內對葡萄推廣不遺餘力，除了成立三個產銷班輔導，更利用葡萄古名「草龍珠」為概念，設計「草農珠」葡萄禮盒，就是盼讓更多消費者看見草屯巨峰葡萄。

縣府農業處則表示，草屯巨峰葡萄果香濃郁獨特，果肉Q彈，平均甜度達18度以上，葡萄節活動期間現場能品嚐現採葡萄，也推廣且落實地產地銷，展售攤位的當季生鮮蔬果均有三章一Q認證，消費者買的放心，吃的安心。

南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」重新開幕月餘，南投縣民免門票，草屯葡萄節入村舉辦...
南投縣知名懷舊景點「寶島時代村」重新開幕月餘，南投縣民免門票，草屯葡萄節入村舉辦搶搭人潮。圖／本報資料照
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「2019草屯葡萄節『紫色浪漫•幸福成串』活動」21日將在寶島時代村內寶島大戲院...
「2019草屯葡萄節『紫色浪漫•幸福成串』活動」21日將在寶島時代村內寶島大戲院前舉辦。圖／本報資料照
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「2019『紫色浪漫•幸福成串』草屯葡萄節」今年從戶外挪到寶島時代村，21日將在...
「2019『紫色浪漫•幸福成串』草屯葡萄節」今年從戶外挪到寶島時代村，21日將在村內寶島大戲院前舉辦。圖／本報資料照
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南投縣草屯巨峰葡萄果香濃郁獨特，果肉Q彈，平均甜度達18度以上，葡萄節活動期間現...
南投縣草屯巨峰葡萄果香濃郁獨特，果肉Q彈，平均甜度達18度以上，葡萄節活動期間現場能品嚐現採葡萄。圖／本報資料照
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農夫市集
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