寶島時代村「復活」 葡萄節明天登場

2019-06-20 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣草屯鎮知名懷舊景點寶島時代村在今年5月下旬重新開幕，當地農會看準重新開幕周末人潮，透過異業合作在21日、22日辦理「2019草屯葡萄節」，同步舉辦農夫市集，盼透過人氣來提高買氣，同步擴大推廣落實地產地銷的觀念。

寶島時代村在今年母親當天重啟營運，票務上也進行調整，一般門票調降成平日150元、假日250元外，為了嘉惠地方和老弱族群，優惠南投縣民憑身分證免費入場，3歲以下和身心障礙者也憑證免門票。

草屯鎮農會本周末則將在寶島時代村內寶島大戲院前舉辦「2019草屯葡萄節『紫色浪漫•幸福成串』活動」；農會表示，希望能藉由重新開幕的人潮，讓更多消費者了解草屯葡萄的美味，期間也邀葡萄產銷班和在地農特產舉辦農夫市集活動。

草屯農會指出，草屯巨峰葡萄產量雖不及其他產地，但品質優，會內對葡萄推廣不遺餘力，除了成立三個產銷班輔導，更利用葡萄古名「草龍珠」為概念，設計「草農珠」葡萄禮盒，就是盼讓更多消費者看見草屯巨峰葡萄。