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彰化是二等公民？ 不分黨派向中央爭取提高統籌分配款

2019-06-19 20:02聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣人口127萬人，是六都以外最大縣，但每人分得的統籌分配稅款108年僅7628元，是全國最低，彰化縣民形同「二等公民」，彰化縣長王惠美今天下午結合藍綠立委、縣議員一起去財政部爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款， 部長蘇建榮表示，未來財政收支劃分法修訂，直轄市與縣市間統籌分配稅款分配公式會齊一適用。

王惠美今天下午偕同民進黨籍立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠及國民黨籍立委柯呈枋、曾銘宗、林德福、賴士葆、羅明才及多位不同黨籍議員前往財政部拜會部長蘇建榮，爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款，縣府期望財政部提高人口設算權重，縮小彰化縣人均統籌與其他縣市差距。

另在財政收支劃分法未修正通過前的過渡期，建請比照107年模式，於108年開始每年繼續核撥未指定用途的中央特別統籌分配稅款給縣府，以利縣府推動重大縣政建設，落實建設大彰化，平衡城鄉區域發展。

王惠美說，現行統籌分配稅款的計算公式對彰化縣非常不公平，自六都升格之後，彰化縣人口數量已是全國縣市最大縣，縣民有127萬多人，但每人分得的統籌分配稅款108年僅7628元，是全國最低，彰化縣民形同「二等公民」。

王惠美指出，行政院賴前院長去年底曾宣示，選後要提出行政院版的「財政收支劃分法」修正草案，中央會釋出更多財源來調劑地方財政盈虛，落實城鄉區域均衡發展，但是選後到現在卻「只聞樓梯響」。

財政部長蘇建榮說，財劃法事實上財政部一直有在規劃，未來在修法的時候注意會涉及幾個原則，幾個方向。第一、擴大中央統籌分配稅款規模；第二、現在的直轄市與縣市間統籌分配稅款分配公式是不一樣，未來會齊一適用；第三、調劑盈虛、平衡區域發展，而未來在修法時要將人口權重列在重要財政需求裡或是另外提出來，這是可以討論的。

蘇建榮表示，特別統籌分配稅款則是由行政院在分配，由主計總處按特定項目如少子化、風災、登革熱等相關特定目的，或是社會福利政策等，這部分由主計總處來分配，連同補助款部分，財政部會將意見轉達給主計長。

彰化縣長王惠美今天下午與不分黨派立委、縣議員，拜會財政部長蘇建榮，爭取提高彰化縣...
彰化縣長王惠美今天下午與不分黨派立委、縣議員，拜會財政部長蘇建榮，爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款，縣府期望財政部提高人口設算權重，縮小彰化縣人均統籌與其他縣市差距。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣長王惠美今天下午與不分黨派立委、縣議員，拜會財政部長蘇建榮，爭取提高彰化縣...
彰化縣長王惠美今天下午與不分黨派立委、縣議員，拜會財政部長蘇建榮，爭取提高彰化縣中央統籌分配稅款，縣府期望財政部提高人口設算權重，縮小彰化縣人均統籌與其他縣市差距。照片／彰化縣政府提供
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王惠美行政院
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