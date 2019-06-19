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地價審議年底上場 盧秀燕：一定讓大家有感

2019-06-19 19:09聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大台中不動產開發商業同業公會今天傍晚舉行第11屆第1次會員大會暨理事長交接典禮，台中市長盧秀燕到場致詞時說，不動產行是火車頭行業，帶動百業，也是經濟發展數重要的基石，台中市政府團隊聽到不動產業者心聲，以「輕稅簡政」為施政理念，2年一次的地價審議委員會今年底上場，「我們會有好消息，一定讓大家有感」。

台中市大台中不動產商業開發同業公會現任理事長、懋榮建設董事長紀吉川說，他接任理事長3年，公會從教育訓練、同業參訪，以及公益活動等，會員數從500多人增加到720家，逆勢成長，今天舉行理事長改選，由和唐建設總經理王至亮當選第11屆理事長。

王至亮說，感謝第10任理事長紀吉川為公會貢獻，他接任後，會在既有基礎上，提供會員更完備的服務平台，並配合政策，例如台中市政府近期正在推動「台中厝」細部規則，他會與同業一起商討，配合政府政策，讓建築同業一起努力，為台中市民打造更好的居住環境。

盧秀燕說，不動產行是火車頭行業，帶動百業，也是經濟發展數重要的基石，台中市政府團隊重視台中市不動產業者的奉獻與努力，如何與不動產業者做好伙伴關係、協助產業發展，是台中市政府的責任。

她指出，過去聽到不動產業界反映遇到最大的問題就是地價稅很高，因此她在競選市長時就公開談，她了解房地產業經營成本、興建的成本，以及民眾買房的成本，地價稅都是重要的一環，也因此輕稅簡政一定是我們必走之路，也是她上任後的施政目標。

盧秀燕指出，二年一次的地價審議委員會今年底上場，「我們會有好消息，一定讓大家有感」，這個就是振興經濟，讓民眾、讓消費者、讓不動產業者感受到政府在輕稅簡政上的努力，未來市府各局處窗口，會與台中市大台中不動產商業開發同業公會保持良好關係，相關的稅制、政策等需要市府服務事項，市府都會努力協助，全力以赴。

台中市大台中不動產商業開發同業公會今天理事長改選，由和唐建設總經理王至亮（右）當...
台中市大台中不動產商業開發同業公會今天理事長改選，由和唐建設總經理王至亮（右）當選第11屆理事長，左為現任理事長、懋榮建設董事長紀吉川。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（左）今天參與台中市大台中不動產開發商業同業公會第11屆第1次會員...
台中市長盧秀燕（左）今天參與台中市大台中不動產開發商業同業公會第11屆第1次會員大會暨理事長交接典禮。記者趙容萱／攝影
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台中市長盧秀燕（左）今天參與台中市大台中不動產開發商業同業公會第11屆第1次會員...
台中市長盧秀燕（左）今天參與台中市大台中不動產開發商業同業公會第11屆第1次會員大會暨理事長交接典禮。記者趙容萱／攝影
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