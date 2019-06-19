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惡意檢舉讓5.8萬人社團「被消失」 社頭人俱樂部走入歷史

2019-06-19 18:46聯合新聞網 綜合報導

粉專「社頭人俱樂部」分享的社頭國中。圖擷自／臉書
粉專「社頭人俱樂部」分享的社頭國中。圖擷自／臉書
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臉書社團「社頭人俱樂部」從2011年創立至今，以分享彰化在地社頭鄉的優質店家、活動訊息、社區景點為主要經營策略，在8年間累積5.8萬人加入。但在昨（18）日傳出，已無預警遭到臉書官方永久性關閉，不只震驚社團成員，管理員也十分無奈，表示之後將轉往Line群組與instagram上經營。

昨日中午陸續有網友發現，無法進入「社頭人俱樂部」社團，社團創始人隨後在同名粉專公開聲明，真相竟是整個社團遭臉書官方踢除了。聲明中提及，「經營八、九年的在地社團，因為國家議題、新聞言論和群族言論，突然無預警被遭官方停用，這一切來得快也來得突然」。由於該社團不斷遭受在地商家的攻擊，被抹黑、抹紅的現象不間斷的發生，管理團隊說，未來不會再創立任何社團，以專心經營粉專、Line與instagram為主。

管理團隊還說，透過網路力量經營一個在地社團，讓人與人之間串連起來，並且保有初衷沒有變調；亦或是透過網路行銷的力量，讓一個在地店家、或商家，能夠藉此養活一家人；又或是讓各個小角落的事情，發揮最大的善事善心的力量，即便最後被官方無預警關閉，但他們還是十分感恩，「5.8萬人的在地社團確定進入歷史了、遭臉書官方移除，謝謝各位」。

網友針對此事回應「好一個爛檢舉！把大家難得可以聚集在一起的大家庭給毀於一旦，檢舉人會有報應的」、「發現有社團壯烈犧牲了」、「版主辛苦了」、「這跟賴的翻群效果一樣，但標準只有檢舉人知道，日後只要檢舉人看哪個社團不爽隨時可以翻群，那以後誰還要認真經營社團」。

未來「社頭人俱樂部」活動社群

Line：@fzl4152f

instagram：shetoupeople.club

臉書Instagram
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