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南投學生愛閱讀 1萬8千名學生閱讀54萬5千本書

2019-06-19 18:01聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣「我愛閱讀」閱讀護照頒獎典禮今天在南投市正瀚生技公司國際會議廳舉辦，副縣長陳正昇頒獎表揚個人獎閱讀高手13人、心得達人36人，以及「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」三個認證項目選出36項學校團體獎、9項鄉鎮市圖書館的全縣總評獎，參與閱讀認證學校116所，認證學生達1萬8991人，共閱讀54萬5507本書，成果相當亮眼。

「我愛閱讀」8年前從埔里小鎮發起，起初參與規模大約1千多人，縣府於6年前與18度C文化基金會合作推廣到全縣，辦理13期認證活動中，參與認證學生人數達24萬8840人次，讓南投縣閱讀風氣能名列全國前段班。

陳正昇說，這麼多的閱讀高手及心得達人相當不容易，他們的閱讀質量令人驚嘆，學習、活動和表達能力也高於一般水平，成為他們終身的財富。為擴大閱讀效益，縣府文化局、教育處及18度C文化基金會一起推動「我愛閱讀」閱讀認證活動升級，3.0版，將以「熊愛閱讀」方式呈現，加入多元互動模式，鼓勵學童養成閱讀好習慣。

18度C文教基金會董事長茆晉𣉚說，「熊愛閱讀」新護照活動，延續過去巧克力獎勵外，獎勵品的內容也大幅擴充，同時巧克力叔叔說故事列車也一改過去主動出擊方式，改由透過學生從閱讀及認識生活學習環境中尋找動人題材，轉化為文字心得或圖畫，寫信給巧克力叔叔，再由巧克力叔叔擇優前往該校說故事，強化學童表達與觀察能力，說故事列車也增加小朋友最愛的冰淇淋，相信更能激勵學童勇於表現。

閱讀高手8連霸的水里國小蔡明憲說，書就像藏寶庫，可以挖掘到很多寶藏和知識，最喜歡的書是科學實驗王，能連續獲得這樣的成績是很光榮的事，希望更多小朋友愛上閱讀。

名間鄉中山國小全校共67名學生，在活動期間共閱讀1萬555本書，平均每人閱讀157本書，還參加710場藝文活動、寫作1393篇心得，為本次全縣最愛閱讀、最有藝文欣賞活力及寫作能量最強學校。圖書館總評方面，國姓鄉立圖書館為全縣最高「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」的第一名，魚池鄉立圖書館獲「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」第二名佳績，名間鄉立圖書館獲「愛看書」、「愛活動」、「愛寫作」第三名佳績。

南投縣我愛閱讀頒獎活動，表揚閱讀高手和心得達人，鼓勵更多學生愛上閱讀。圖／南投縣...
南投縣我愛閱讀頒獎活動，表揚閱讀高手和心得達人，鼓勵更多學生愛上閱讀。圖／南投縣政府提供
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南投縣我愛閱讀頒獎活動，表揚閱讀高手和心得達人，鼓勵更多學生愛上閱讀。圖／南投縣...
南投縣我愛閱讀頒獎活動，表揚閱讀高手和心得達人，鼓勵更多學生愛上閱讀。圖／南投縣政府提供
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