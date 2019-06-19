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三度流標！日籍建築師妹島和世「台中綠美圖」終於決標

2019-06-19 17:01聯合報 記者喻文玟╱即時報導

日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子...
日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書館。圖／台中市建設局提供
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三度流標的「台中綠美圖」終於決標了！台中市建設局長陳大田表示，5月22日是四度重新公告招標，終於順利決標。這棟建築是日籍建築師妹島和世的作品，外罩是金屬擴張網讓廠商卻步，市府放寬工期100天，也與建築師討論把部分特殊材質改為通用材質，預計今年9月動工，民國111年底可完工。

「台中綠美圖」位於水湳經貿園區，由前市長胡志強透過國際競圖，主打「森林中的美術館、圖書館」，妹島和世以「穿透性」風格聞名，這是全世界第一棟「美術、閱讀二合一的建築」，也是她在台的第一件作品，建築會大量運用玻璃、輕鋁材質，外觀就像金屬擴張網，讓建築有「輕、飄、流動」的感覺。

陳大田指出，前天召開「台中綠美圖新建工程施工前協調會議」，文化局、工程相關廠商、設計監造單位、專案管理團隊共同參與，妹島和世及西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，也來台說明設計及施工細節，未來也會派駐日籍人員到台中。

陳大田表示，三度流標主因是中央前瞻計畫，讓全國大型公共工程缺工，其次是妹島的設計、造型外在有金屬，國內的營造廠較無信心，經過溝通後把部分特殊材質改為通用材質，市府團隊在第4度公開招標後，也積極拜訪國內Ａ咖的營造單位。

調整部分材質並未影響「台中綠美圖」結構、外型，總建設經費38億元，工期1000天，預計今年9月開工，會在市長盧秀燕任期內完工，預計民國111年11月底。

「台中綠美圖」在水湳園區的中央公園北端，基地面積約2.6公頃，目前公布的3D設計圖看起來是白色，只是材料的原色，屆時是8棟建築有通透性，高度12公尺至48公尺不等，造型或圓或方， 1棟行政大樓、3棟是美術館、4棟是圖書館，1樓入口挑高公園。

日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子...
日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書館。圖／台中市建設局提供
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日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子...
日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書館。圖／台中市建設局提供
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日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子...
日本知名建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」終於決標，以白色金屬擴張網，八棟方盒子建築物，在水湳經貿園區的公園裡打造美術館、圖書館。圖／台中市建設局提供
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