中市大里水溝染紅 原來是它幹的

2019-06-19 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中大里區國中路的排水溝昨天下午突然被染成橘紅色，令人怵目驚心，市府環保局稽查大隊長羅文龍接獲市議員張滄沂舉報，趕到場場查看，經溯源追查，發現是一家製作甜辣醬的食品工廠違法排放，今裁處3萬元罰金。

羅文龍指出，這家製作甜辣醬的食品工廠應先以擦拭紙把桶槽擦拭乾淨再清洗排放，但因為未擦拭即在甜辣醬分裝後即直接清洗排放，因此染紅了溝渠，所幸初步檢驗沒有重金屬反應，但仍因依違反水汙防治法，而開罰3萬元。

另外，台中市食品藥物安全處亦主動連繫，將進一步追查甜辣醬是否違反添加食用色素，才使汙染清形這麼嚴重。

市議員張滄沂和大里區夏田里長胡金鍊說，昨天下午3時許大雨過後，里內國中路旁的排水溝突然變成紅水溝，路過民眾發現趕緊向他通報，懷疑有工廠趁下雨偷排有毒廢水，趕緊聯絡環保局稽查人員到場。

胡金鍊表示，過去附近就曾發生從國中路排水溝，排進大量充滿泡泡的廢水進中興大排，加上夏田里的農田因重金屬汙染無法耕種，民眾對於環境汙染警覺性很高，因該條排水溝與灌溉溝相連，紅色的汙水恐流進農田汙染農田，此行為實在不可取。