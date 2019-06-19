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新茶飲帶動本土農產 Teatop台灣第一味得獎

2019-06-19 12:25聯合報 記者黃寅╱即時報導

行政院農糧署舉辦「2019年國產農產品手搖飲料比賽」珍鼎記茶飲公司旗下的「 Teatop 台灣第一味」產製的蔗檸冷泡綠茶在香醇好茶組得到第1名，同時獲得10萬元獎金。珍鼎記執行長楊國珍上午指出，這款新品由進公司不到兩年的年輕女孩李侑庭改良公司原有產品研發而成，7月開賣後預計可以帶動南投名間和埔里的白甘蔗銷售達3分之1。

楊國珍是南投名間人，為了銷售家鄉茶葉而成立茶飲公司，同時創出 Teatop 台灣第一味的茶飲店招牌，目前全省已有120家門市，同時在101大樓觀景台亦設有分店；南投知名的「茶二指故事館」也是該公司關係企業。

楊國珍說，一開始創業就抱持要以銷售本土農產品的想法，所有茶飲都有合法的茶品來源，目前青茶每月的銷量都佔名間約10分之1，更帶動「招牌高山青」成為店裡的熱銷飲品。這次得獎的蔗檸冷泡綠茶就是由招牌高山青進一步發想，特別加入了名間和埔里的白甘蔗，預計能帶動當地3分之1的產量，這也是獲得農委會重視並獲獎的主因。

李侑庭是國立中興大學食品暨生物學系碩士，進公司從門市做起，後來進入研發部分；為了研究新品，用青茶搭配出30多種不同的組合，「為了試產品，經常喝到吐」但終於得獎，感覺好高興。

她說，從小家中務農，不管颳風下雨或是炎熱夏日都要下田，而當辛苦一整年的農產品滯銷時，只能眼睜睜的看著這些農作物壞掉而報廢，心中非常難過，還擔憂下一頓無法溫飽。這款蔗檸冷泡綠茶採用品質最好的甘蔗以及檸檬新鮮壓榨，全程以低溫運送至全台1百多間門市，尤其在夏天特別清涼可口，歡迎大家品嘗，支持台灣農業。

珍鼎記茶飲公司李侑庭（左）研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「 Teatop 台...
珍鼎記茶飲公司李侑庭（左）研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「 Teatop 台灣第一味」在「2019年國產農產品手搖飲料比賽」獲得第1名和10萬元獎金，公司執行長楊國珍和她合影。記者黃寅／攝影
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珍鼎記茶飲公司李侑庭研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「Teatop 台灣第一味...
珍鼎記茶飲公司李侑庭研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「Teatop 台灣第一味」在「2019年國產農產品手搖飲料比賽」獲得第1名和10萬元獎金。記者黃寅／攝影
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珍鼎記茶飲公司李侑庭（左二）研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「Teatop 台...
珍鼎記茶飲公司李侑庭（左二）研發的「蔗檸冷泡綠茶」讓公司旗下的「Teatop 台灣第一味」在「2019年國產農產品手搖飲料比賽」獲得第1名和10萬元獎金。記者黃寅／攝影
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