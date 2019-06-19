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南投草療強化長照新增48床 下月開辦失智精神護理之家

2019-06-19 07:37聯合報 記者賴香珊╱即時報導

長照2.0政策實施逾2年，但國內長照住宿式機構缺口仍逾5萬張床，為加速建立平價的機構式照顧體系，草屯療養院附設精神護理之家6月獲衛生局核准擴增48床，預計7月再開辦47床的失智精神護理之家。

衛福部指出，國內長照住宿式機構缺口推估仍逾5萬張床，主要係因國內精神病人和失智的長照需求高，且逐年增加，平價的住宿式機構卻不多，提供的服務內容和品質也參差不齊，因此增設布建住宿式機構成為未來的長照重點。

草屯療養院表示，院內附設護理之家是以「家」為概念打造，除護理照護，更有專責的精神科醫師、職能治療師、心理師及社工師等共同服務，結合五大精神醫療及照顧團隊，原本共設有92個床位，今年6月增床後則提高到140個床位。

草療護理科主任李世凱說，為加強對精神障礙者長照服務，今年經衛生局審核通過在本月擴增48個床位，且是以地方政府公費托育養護補助為收費原則，低收入戶不須另行收費，多數中低收入戶自付額約4至5千元，有效減輕經濟負荷。

草療院長簡以嘉則說，院內精神醫療體系建構完整，從急診、急慢性病房到居家服務、日間病房、社區復健機構和對精神病長照的精神護理之家，而7月將開辦47床的失智精神護理之家也會採平價住宿式長照機構方式辦理，完善長照政策。

衛福部草屯療養院附設精神護理之家6月獲衛生局核准擴增48床，預計7月再開辦47床...
衛福部草屯療養院附設精神護理之家6月獲衛生局核准擴增48床，預計7月再開辦47床的失智精神護理之家。圖／本報資料照
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衛福部草屯療養院附設精神護理之家6月獲衛生局核准擴增48床，預計7月開辦47床的...
衛福部草屯療養院附設精神護理之家6月獲衛生局核准擴增48床，預計7月開辦47床的失智精神護理之家。圖／草屯療養院提供
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長照失智低收入戶社工復健
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