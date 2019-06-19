影／看生態攬美景 彰化八卦山3條登山步道這麼走

2019-06-19 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化八卦山的植被及生態豐富，是市民親近自然及休閒的好去處，彰化市公所將結合3條步道推動地方產業進行開發，叁山國家風景區管理處處長柯建興與市長林世賢實地勘查其中的「2號步道」，即一線天親山步道及賞鷹平台時，同意全力協助相關設施的建置。

彰化市八卦山區這3條登山步道均形成、開發甚早，平時就有很多民眾前往登山、健走，但相關設施不是年久失修或是建置不完整，也未完成整合，均有改善的空間。

市公所指出，其中的「1號步道」已完成踩線初步規畫的範圍，將橫跨香山、台鳳、快官、福田與石牌等5個里，主要沿著八卦山稜線，沿線自然生態極為豐富，未來一旦完成開發，可望媲美甚至超越台中知名的大坑步道。

「2號步道」即一線天親山步道通往賞鷹平台，總長約1點8公里，起點在桃源街，終點在賞鷹平台，還可遠眺台灣海峽，景觀優美 。其中一線天親山步道部分，公所將施設枕木步道、導覽解說牌以及入口意象，初估約需500萬元經費；賞鷹平台有關步道座椅及休憩涼亭需要220萬元。

至於「3號步道」森林步道，起自三清宮，延伸到歡喜園，又規劃分出8條長度不一的支線，適合體力不同的民眾徒步健身之用，未來需要改善的部分包括停車空間不足、洗手間數量不足、增設休憩平台、增設方向指示牌及解說牌等。