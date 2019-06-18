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區域計劃延用半世紀 盧秀燕：需時間一定檢討

2019-06-18 19:55聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市升格後都市縫合計畫原地踏步沒有進展，民進黨議員蕭隆澤質詢指出，捷運綠線北屯機廠與潭子區福仁里、頭家東里銜接處，一溝之隔近在眼前，卻有多處斷橋、有頭無尾的「死路」他曾向前兩任市長建言「選票會說話」果然選票說話了。

他指出，民國62年發佈的都市計畫至今延用，已經不符合目前都市發展趨勢，嚴重影響地方繁榮，希望市府通盤檢討。

他希望第三任的市長盧秀燕一定整合都市計畫，就算不為連任，也算是為歷史負責。

市議員蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞聯合質詢，蕭隆澤質詢希望豐原交流道附近特定區的都市計畫及豐原、潭子、大雅、神岡地區都市計畫主要計畫儘速整併完成。

蕭隆澤說，北屯區捷運機廠與潭子區福仁里、頭家東里銜接處，原市府規劃的隔離綠地、小公園、滯洪池等，可以說把北屯捷運機廠專區包裝漂漂亮亮的，但對外聯絡道路卻完全封閉，到處斷橋、有頭無尾的「死路」，一條路兩種寬度，原市區15公尺、原縣區約5公尺，甚至還有銜接高層落差約2公尺，捷運專區對外無法四通八達，讓人傻眼。

謝明源認為，北捷特定區已逐漸成形，但聯外道路卻遲遲未有完整規劃，要求建設局盡快就北捷區內東西向延伸道路的開闢規劃時間表，逐步編列預算，不要一直説等經費有著落就開闢，但都沒有實質作為。

謝明源提到，松竹車站將來是台鐵與捷運綠線的二鐵共構站，有位於北捷特地區，可以預見，將來車站的人潮使用率相當高。但車站規畫的動線卻很差，要求市府盡快開闢軍福19路側的出入口，解決動線不佳的問題。

市長盧秀燕承諾，一定會檢討北屯舊社機廠興潭子間都市計畫整併問題，但牽涉到都計變更就須考量到民意的問題，屆時需要請議員幫忙與地主溝通，都市計畫變更程序也需要時間完成。

台中市議員蕭隆澤建議市府做好區域發展計劃。記者陳秋雲/攝影
台中市議員蕭隆澤建議市府做好區域發展計劃。記者陳秋雲/攝影
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台中市議員蕭隆澤建議市府做好區域發展計劃。記者陳秋雲/攝影
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都市計畫捷運北捷
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