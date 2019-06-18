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他服刑當修行學得好手藝 出獄後訂單接連來

2019-06-18 19:51聯合報 記者林敬家╱即時報導

潘信孝（左）在傳統工藝嶄露頭角，80歲父親潘哲夫相當支持。記者林敬家／攝影
潘信孝（左）在傳統工藝嶄露頭角，80歲父親潘哲夫相當支持。記者林敬家／攝影
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中部地區曾經風光一時的溪州鄉黑飛燕醒獅團大弟子潘信孝13年前殺人被判刑19年10月，1年多前假釋出獄，他服刑期間在雕塑、花燈製作嶄露天分，目前低調在社頭山區接受訂單製作各項工藝作品，他說，逐漸能自給自足，所求不多，恢復單純生活就好。

黑飛燕醒獅團創始人是潘信孝的父親潘哲夫，從小指導兒子做獅頭以及舞獅，沒想到獨子犯下大錯入監服刑，潘哲夫指出，起初遲遲無法原諒兒子，未曾去探監，縱然得知他在獄中學習表現良好，卻是直到兒子假釋出獄，看他努力工作才逐漸接納他。

潘信孝因從小有傳統工藝紙紮獅手藝，加上這10年來在彰化監獄「儒林工坊」與台中監獄「才藝舍坊」累積的經歷，獲獎無數，他在2018年更生美展以獅子吼-太極獅作品獲得了肯定，並在今年台灣燈會展出。

在觀護人鼓勵下他製作傳統工藝作品不停歇，舉凡結合宗教、廟宇牌樓、獅頭等相關傳統工藝都做出心得，他創作的廟宇牌樓以立體樣貌呈現、還有能以保麗龍雕出獅子的好手藝，他說，希望將傳統工藝繼續在台灣傳承。

法務部保護司司長黃玉垣與彰化地檢署檢察長徐錫祥今天特地到潘信孝的工作室為他打氣，黃玉垣指出，更生人賦歸是漫漫長路，「就業」有經濟能力才能讓他們有自信回歸社會，監所開辦的訓練除了藝術類別，還有烘焙、長照類別等社會所需求的人力；協助更生人更要援助其家庭，才有機會讓他們從根本翻轉命運。

法務部保護司司長黃玉垣（右三）與彰化地檢署檢察長徐錫祥（左三）等人今天到潘信孝的...
法務部保護司司長黃玉垣（右三）與彰化地檢署檢察長徐錫祥（左三）等人今天到潘信孝的工作室為他打氣。記者林敬家／攝影
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