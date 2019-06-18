他服刑當修行學得好手藝 出獄後訂單接連來

2019-06-18 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



潘信孝（左）在傳統工藝嶄露頭角，80歲父親潘哲夫相當支持。記者林敬家／攝影 分享 facebook 中部地區曾經風光一時的溪州鄉黑飛燕醒獅團大弟子潘信孝13年前殺人被判刑19年10月，1年多前假釋出獄，他服刑期間在雕塑、花燈製作嶄露天分，目前低調在社頭山區接受訂單製作各項工藝作品，他說，逐漸能自給自足，所求不多，恢復單純生活就好。

黑飛燕醒獅團創始人是潘信孝的父親潘哲夫，從小指導兒子做獅頭以及舞獅，沒想到獨子犯下大錯入監服刑，潘哲夫指出，起初遲遲無法原諒兒子，未曾去探監，縱然得知他在獄中學習表現良好，卻是直到兒子假釋出獄，看他努力工作才逐漸接納他。

潘信孝因從小有傳統工藝紙紮獅手藝，加上這10年來在彰化監獄「儒林工坊」與台中監獄「才藝舍坊」累積的經歷，獲獎無數，他在2018年更生美展以獅子吼-太極獅作品獲得了肯定，並在今年台灣燈會展出。

在觀護人鼓勵下他製作傳統工藝作品不停歇，舉凡結合宗教、廟宇牌樓、獅頭等相關傳統工藝都做出心得，他創作的廟宇牌樓以立體樣貌呈現、還有能以保麗龍雕出獅子的好手藝，他說，希望將傳統工藝繼續在台灣傳承。