媽祖文化園區無雕像 盧秀燕：議會同意就編預算

2019-06-18 19:31 中央社 台中18日電



台中市大安媽祖文化園區斥資新台幣6億多興建，但因不能編列公務預算打造媽祖雕像，導致現在僅有基座沒有媽祖雕像，台中市長盧秀燕今天表示，議會同意就編預算蓋媽祖雕像。

台中市大安媽祖文化園區基座建築工程已在106年11月30日完工，今年2月20日水電測試完成，基座已完工，卻遲遲等不到媽祖雕像上座，多位市議員今天在市議會市政總質詢提出相關建議。

國民黨籍市議員李榮鴻、張瀞分、張廖乃綸今天聯合質詢時指出，大安媽祖文化園區歷經三屆市長任期，基座已完成，媽祖雕像目前進度如何，建議市府可函文議會，尋求編列公務預算，解決媽祖文化園區沒有媽祖雕像的問題。

民進黨市議員李天生表示，若要編列公務預算，不能獨厚特定宗教；民進黨籍市議員邱素貞指出，盧秀燕已經表態反對一國兩制，那麼也不適宜使用公務預算跟中國購買石材，。

盧秀燕表示，媽祖雕像是地方民眾非常重視的問題，因先前市議會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，若由政府出面募款，恐引發民眾質疑政府有預算，為何要向民間募款。

她說，希望與市議會商討，由市府編列預算執行，「過去不計較，向前走比較重要」，相信海線、全國民眾都會樂觀其成。 如果議會初步表達可行，市府將行文給議會協處此事。