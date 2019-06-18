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讓未登記工廠合法化 王惠美：不必花大錢彰縣府將輔導

2019-06-18 18:44聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，為工...
彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，為工廠業者說明，廠商參與踴躍。記者林宛諭／攝影
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農地工廠臨時登記證即將於明年6月到期，為了輔導臨登工廠合法化，立法院正審議「工廠管理輔導法修正草案」，縣府與彰化縣工商發展投資策進會今天起在鹿港、和美等地共辦理五場說明會，今天廠商踴躍參加並提問，由於外傳有相關協會招攬說可協助業者合法化，費用30到50萬元，彰化縣長王惠美表示，縣府也會跨局處的協助業者合法化「大家不必去多花憨錢」。

彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，包括王惠美、經濟部中部辦公室科長雲瑞龍、彰化縣工商發展投資策進會總幹事陳柏村、彰化縣府經濟暨綠能發展處處長劉玉平、立委柯呈枋等人與會，為臨登工廠業者說明。

攸關全國臨時工廠及未登記工廠的工廠管理輔導法修正草案已於今年5月28日經立法院黨團協商審議中，劉玉平表示，彰化縣內臨登工廠有1568家，居全國第二名，而全縣未登記工廠約有3000、4000家，以往多數是因土地問題才未登記。

根據修法草案內容，對於臨登工廠將於修法後優先輔導於二年內申辦特定工廠登記，而對於未登記工廠將於2年內申請納管、3年內提出改善計畫，希望10年內可以完成全部工廠的土地合法後登記。

今天現場也有工廠業者對於臨登工廠可以因老舊而進行修繕嗎？劉玉平表示，臨登工廠可修繕，但不能拆除重建，105年5月20日後新蓋的工廠若是蓋在不能蓋的農地上的違章工廠就得被斷水斷電拆除，而且一定會嚴格執法，但有些違建工廠是蓋在合法建築用地上，但因未去申請建築執照、未登記工廠，是屬程序違建，可補照輔導合法化。

由於農地蓋工廠以往為人詬病的還有環保疑慮，劉玉平也提醒業者說，以往確實有害群之馬亂排汙，是會害了政府想要協助業者的用心，希望大家都能自律。

陳柏村說，最近外界也傳出有些協會號稱交一筆錢保證可以讓工廠業者可以合法過關，其實在公部門協助下，就可以輔導合法化，大家不要去花冤枉錢。

另還有4場說明會分別是6月19日上午在員林市公所禮堂、20日下午在彰化縣體育館、21日下午在和美鎮公所禮堂、24日下午在二林鎮圖書館，聘請專業團隊解說最新修法內容，並讓廠商知道縣府輔導對策，以及傾聽在地產業心聲，協助解決縣內產業問題及障礙。

彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，為工...
彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，為工廠業者說明，廠商參與踴躍。記者林宛諭／攝影
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彰化縣首場工廠管理輔導法修法後未登記工廠合法化說明會今天在鹿港公所禮堂舉行，為工廠業者說明，廠商參與踴躍。記者林宛諭／攝影
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農地違建
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